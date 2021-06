Cambio de planes: La FMS Internacional 2021 no se realizará en Perú, sino en España. | Fuente: Urban Roosters

No será en Perú. La FMS Internacional 2021 no se llevará a cabo en nuestro país, según el MC español Sweet Pain. De acuerdo con sus declaraciones, el freestyler reveló que se ha postergado esta liga y ya no será el 25 de julio como Asier Fernández, CEO de Urban Roosters, había mencionado hace unos meses.

“No sé si lo saben, pero la Internacional no va a ser el 25 de julio. Va a ser en septiembre y va a ser en España. No vamos a Perú. Me parece de criminalidad que no lo hayan dicho ya”, se le escucha decir en el vídeo.

Cabe resaltar que el gobierno del país europeo aseguró que los ciudadanos podrán estar al aire libre sin mascarillas desde el sábado 3 de julio, aunque tendrán que usarla si no se puede mantener la distancia de seguridad.

En cambio, en Perú, aún seguimos con las restricciones y no puede haber aglomeraciones, situación contraria que sucede en España, por lo que la FMS Internacional 2021 podría tener un aforo reducido para este tipo de eventos de entretenimiento. Hasta el momento, Urban Roosters no ha emitido un comunicado sobre el cambio de planes.

FMS INTERNACIONAL



Sweet Pain: "La Internacional al final no será en Perú, será aquí en España en septiembre" pic.twitter.com/vkoXA2UiTU — El IQ de Sweet Pain (@SweetPainIQ) June 24, 2021

Los 25 clasificados a la FMS Internacional 2021

Ya tenemos a los 25 clasificados para la FMS Internacional 2021. Si bien los representantes de cada país ya están más que confirmados: Jaze (Perú), Stuart (Argentina), Nitro (Chile), Rapder (México) y Bnet (España), faltaba conocer a los demás participantes.

Juancín, el juez de la FMS Argentina explicó que son 5 competidores por nación y fueron elegidos por dos cortes en la tabla de posiciones.

¿Cómo así? Todo dependía de la Jornada 4 y la 9. Este último evento de la FMS fue el primordial porque ya se conoce a los 4 mejores y, por ende, tienen su cupo asegurado a la Internacional. Pero, el último participante es el que esté mejor posicionado en el primer corte, es decir en la Jornada 4.

Si en ambas tablas coinciden en puntuación, el 5° clasificado será el último de la tabla general y es así como ya tenemos a los 25 participantes para la FMS Internacional 2021.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“El fantasma de la ópera” (1910) es la más célebre de sus novelas, una historia de amor sutil y refinada que bordea el terror, sin caer en la truculencia o irrealidad. Todo un clásico que ha visto multitud de versiones en cine, teatro y musicales.