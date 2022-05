Jaze anuncia el lanzamiento de "Cantar adentro", uno de sus temas favoritos. | Fuente: Difusión

Jaze vuelve a sorprender a sus seguidores con el estreno de “Cantar adentro” tras destacadas actuaciones como freestyler en la God Level y en FMS Perú en el último mes. Desde el jueves 19 de mayo el público podrá escuchar en todas las plataformas este tema que recupera y combina elementos de la música de los ochenta.

“Tarareando llegué a la melodía mientras tocaba los acordes base de la canción. Enseguida grabé unas notas de voz con mi celular y unos días después me quedé casi toda la noche produciendo”, cuenta Juan Carlos Iwasaki.

El proceso de producción continuó en Argentina junto a Nicolás Btesh y Pablo Giménez, quienes también colaboraron en el sencillo “No le mienta a mamá”. “Potenciamos mi maqueta de Logic dejando algunos sonidos y elementos de mi versión. Luego grabamos una batería real con Guillermo Salort y el bajo, que estuvo a cargo del mismo Pablo”, resalta Jaze. Juan Carlos asegura estar entusiasmado por el lanzamiento y agradece el recibimiento que ha tenido su música a lo largo del 2022.

Por lo pronto, se alista para competir en la quinta fecha de FMS Perú, que se celebrará el 5 de junio en Chiclayo, y también para retomar su gira en Oxapampa y Huancayo en julio.

Jaze es freestyle y música

El 2021 ha sido un año de bastante experiencia para Jaze debido al gran trabajo que hizo con su disco “Personalidad 7” y, a su vez, para mantenerse activo en las competencias de freestyle. El artista se ha dividido en dos para mostrar estas dos facetas en las que encontró pro y contras.

Por el lado del freestyle, “me siento feliz de decir que cuando compito lo disfruto por completo, yo disfruto por el lado más pacífico. Me siento pleno, feliz, tranquilo, porque el que me escucha me va a conocer. Soy yo mismo y más allá de los haters y de la gente que no quiere que haga eso, yo me mantengo firme en mi posición desde bastante tiempo”, aseguró.

De acuerdo con Jaze, hubo momentos en los que se sintió frustrado por lo que la gente cree que no le importa las competencias o no quiere ganar nada. “Pero claramente soy yo mismo, cuando estás ahí en el escenario hay presión, en una internacional hay presión, pero yo estoy ahí ganándome un lugar”.

Por el lado de la música, es distinto. “Rescato en lo autentico que soy, más allá de que me haya hecho conocido en un entorno bien raper, freestyler, envuelto de música trap, urbano, reguetón, trap, yo he hecho lo que quise y se me provocaba. Nunca pensé en hacer lo que la gente me pide, sino lo que yo quiero”, sostuvo a RPP Noticias.

