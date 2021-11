d | Fuente: d

Duelo de grandes. Para la segunda batalla de la Jornada 2 de la FMS Perú 2022, Nekroos y Jair Wong son los freestylers que se verán las caras en este encuentro.

Teniendo en cuenta sus presentaciones anteriores, los dos han dejado en alto su talento demostrando que pueden hacerle frente a cualquier rival.

Los representantes de Comas nos regalarán un clásico tal y como nos tienen acostumbrados en las plazas. Esta segunda batalla de la FMS Perú 2022 podrás verla el sábado 20 de noviembre.

La primera batalla de la FMS Perú 2022 Jornada 2

Diego Mc y Strike son el primer enfrentamiento de la Jornada 2 de la FMS Perú 2022 que se llevará a cabo en Trujillo este 20 de noviembre.

Ambos tendrán que luchar para lograr los tres puntos y ser los líderes de la tabla de posiciones donde Jaze ocupa el primer lugar. Como se recuerda, en la fecha uno los dos perdieron contra sus respectivos rivales y esta vez demostrarán que sí necesitan estar en el podio.

La FMS Perú 2022 llega con grandes exponentes del freestyle nacional y Diego Mc es el recién ascendido.

