La Jornada 2 de la FMS Perú 2022 llegará a la ciudad de la eterna primavera y también contará con público. Conoce cuándo se realizará. | Fuente: Instagram

La Jornada 2 de la FMS Perú 2022 se llevará a cabo el próximo 20 de noviembre y para esta fecha Trujillo será la sede. Para esta segunda temporada, los freestylers peruanos enrumbarán hacia el norte del Perú para mostrar su talento frente al público.

Cabe resaltar que esta vez también contará con presencia de los fanáticos y el aforo es limitado. La primera fecha dejó las expectativas muy altas en cuanto a realización y esta vez no será la excepción.

Strike y su minuto de sangre a Jaze en la Jornada 1

En el 2020, Jaze hizo historia en la primera temporada de la FMS Perú luego de que, en su minuto de sangre, llenara de flow el escenario al preguntarle a su compañero "¿Qué te pasa, Strike?". Estos 60 segundos dio la vuelta al mundo y se convirtió en una frase épica en el movimiento.

En la Jornada 1 de esta segunda temporada que se realizó el 11 de octubre, Strike le dio una cucharada de su propia medicina en la FMS Perú 2022 ya que le cuestionó: "¿Qué te pasa, Jaze?", haciendo que todo el público se parara haciendo referencia a la batalla del año pasado.

"Todos tus minutos son escritos y te lo digo en tu face (cara)", continuó. "Ese minuto fue preparado más que el de la la internacional, es la verdad", agregó. A pesar de que Jaze ganó el enfrentamiento, los presentes ovacionaron a Strike por su crecimiento en los eventos de freestyle.

