'Filósofo' destaca el nivel de la FMS Perú 2023: "La liga está picante, no sabes quién te dará el batacazo"

La llegada de los freestylers internacionales ha ocasionado un terremoto en la FMS Perú 2023. La fecha uno nos dejó grandes momentos y también expectativa sobre el desempeño de los extranjeros quienes dejaron con la boca abierta a más de uno.

Esta vez, RPP Noticias conversó con el colombiano Filósofo que fue uno de los primeros traspasos en la liga y que, en su primera batalla, venció a Skill. "Era una batalla que yo quería mucho", comentó. La razón es que siente mucha similitud con el '10' porque lo representa en muchos aspectos.

"Desde la vestimenta hasta el estilo de rapeo y la forma de decir las cosas. Era una batalla que me interesaba mucho en el sentido de esa intriga de saber qué pasará", dijo en conferencia de prensa. Si bien pensó que tener un estilo similar podría jugarle en contra, tenía que dar el todo por el todo en la FMS Perú 2023.

"Es en la batalla donde te quitas el maletín y eres tu mismo. Ese momento yo trato de aprovechar para poder de seguir lo que quiero y Skill es una persona con la que quería batallas hace rato", agregó Filósofo.

"Quiero batallar con Stick o con Jota"

Previo a la jornada 2 de la FMS Perú 2023, Filósofo está listo para su segunda batalla, sin embargo, desea enfrentarse nuevamente con Stick con quien ya se enfrentó en la FMS Internacional.

"El grupo está pesado y por donde tú lo veas es un batallón. La liga está picante. En Perú no sabes quién te va a dar el batacazo. Desde Vijay Kesh hasta Nekroos, esto está de igual a igual, cualquiera puede ganar, aquí no hay favoritos. Pero creo que, aparte de Stick, con Jota también porque es mi amigo y sé que no se molestará si nos decimos cosas en la tarima", sostuvo.

Filósofo rescata lo que fue su batalla con Skill y revela con quién espera enfrentarse en la jornada 2 de la FMS Perú 2023. | Fuente: RPP Noticias

Así fue el debut de los traspasos en la FMS Perú 2023

La primera jornada de la FMS Perú 2023 dejó con gran expectativa a los fanáticos del freestyle. El inicio del evento fue entre Racso y Kian. Ambos recién están acostumbrándose al nuevo formato, pero el peruano fue quien se llevó los tres puntos. La segunda batalla dejó uno de los mejores minutos, el de Piero Pistas, quien no se achicó frente a Vijay Kesh, "el gato que quiere ser presidente".

El debut de Pistas hizo que vayan a réplica, pero el representante del Rímac logró vencerlo. La tercera disputa fue una de las más esperadas. Nekroos vs. Litzen donde "se sacaron sangre". La penúltima batalla fue entre Cacha y BlackCode. Argentina y Venezuela se vieron las caras por primera vez y salió a relucir su doble tempo. Su desenvolvimiento en la temática "Tecnología" hizo que ganara de manera directa. El colombiano Filósofo también le ganó a Skill tras una réplica.

Grupo A

Nekroos: 3 pts (MVP)

Cacha: 3 pts

Kian: 3 pts

BlackCode: 0 pts

Racso: 0 pts

Litzen: 0 pts

Grupo B

Filósofo: 2 pts

Stick: 2 pts

Vijay Kesh: 2 pts

Skill: 1 pts

Jota: 1 pts

Piero Pistas: 1 pts