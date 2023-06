Jaze estará en una batalla de exhibición en la jornada 1 de la FMS Argentina 2023

Revivió el freestyle. El sábado 10 de junio se llevará a cabo la jornada 1 de la FMS Argentina 2023 donde dará inicio a su quinta temporada. Sin embargo, muy aparte de ver los enfrentamientos en tarima, habrá una batalla de exhibición en un formato llamado FMS Legends.

Los primeros invitados serán Dani, un gran referente en la liga que se retiró de los escenarios para dedicarse a la música al 100%. Una de sus frases más conocidas fue “Le perdí el gusto a la compe y se lo agarré a la melodía”. Fue una especie de “aviso” sobre su retiro.

No obstante, vuelve para la FMS Argentina 2023 junto a Jaze, el bicampeón nacional. Cabe resaltar que el intérprete de ‘Jomalón’ dejó claro en RPP Noticias que no se retiraba de las batallas, solo se iba a enfocar en la industria musical porque “no le gusta competir, pero sí hacer exhibiciones, shows” donde puede mostrar todo su potencial.

La quinta temporada de la liga del país sureño coincide con la jornada 2 de la FMS Perú 2023 que se realizará en Ica.

¡DANI 🆚 JAZE EN CÓRDOBA! 🔥



Estrenamos 𝙁𝙈𝙎 𝙇𝙚𝙜𝙚𝙣𝙙𝙨 de la mano de dos auténticas LEYENDAS del circuito 🫡@danielribba y @eljazito se enfrentarán en un duelo de exhibición el próximo sábado 10 de junio en el comienzo de la quinta temporada de la liga 💥 pic.twitter.com/nYbM6DIUQq — FMS Argentina 🇦🇷 (@fms_argentina) June 2, 2023

Jaze en la música sin dejar el freestyle

Aun saboreando el éxito de ‘Toy Lokazo’, Jaze no para. Ya está trabajando en su tercer disco de la mano con Sony Music Perú. “Ya tiene nombre y canciones, ya tiene todo”, comentó entre risas a RPP Noticias. Sin dejar de lado ‘No le mienta a mamá’ y ‘Las consecuencias’, el intérprete está preparando un material que trabajará en Argentina, porque vive allá.

Este disco de hip-hop experimental “ha sido interesante”. Además, próximamente pisará escenarios para entonar sus nuevas canciones y también las de su primer material. “Amo hacer esto, me encanta, es especial, es mucho trabajo, pero me apasiona", dijo en abril de este año.

Ahora que está enfocado 100 % en la música, Jaze ha dado un paso al costado de las competencias. Si bien dejó en claro que es difícil decir que es un retiro, prefiere las exhibiciones de free, ya que la gente disfruta más.

“Mi idea es hacer música y dejar que me lleve por diferentes lados. Improvisar lo haré toda la vida, competir implica tiempo. En general no me gusta competir, que sea batalla y que haya puntajes, es algo que no me gusta, así que he cerrado esa etapa”, sostuvo.

Dejando a un lado su faceta de Jaze, le da la bienvenida a Toy Lokazo donde busca consolidar su carrera artística dentro y fuera de Latinoamérica.