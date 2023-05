Letras Tarapoto es el primer ascendido de la FMS Perú 2024

¡Era hoy! Después de años de luchar por un lugar en la FMS Perú, Letras Tarapoto logró ascender a la liga nacional y será uno de los 12 participantes de la cuarta temporada.

En la jornada 1 se enfrentó a Jeico y ha ido un ejemplo para muchos de los freestylers que vienen del interior del país. Desde que inició nos hemos dado cuenta de que el torneo es centralizado y solo está enfocado en Lima por lo que los MCs que son de otros departamentos tienen que esforzarse el triple para poder ganarse un puesto.

De la misma manera sucedió con Stuart en Argentina quien migró de Coronda, Santa Fe, para lucirse en la FMS de su país y su esfuerzo rindió frutos ya que se consagró como campeón. Así pasó con Letras Tarapoto que salió de la selva peruana -siendo uno de los mejores de su región- para ser tomado en cuenta en la capital. Aún le falta mucho camino por recorrer, pero ya está dentro de la FMS Perú 2024.

Así se desarrolla la FMS Perú

La FMS Perú y todas las ligas tendrán nuevas reglas y grandes cambios. Al igual que la temporada anterior, cada liga estará formada por 12 freestylers, pero hay una novedad. Se dividirá en Grupo A y Grupo B donde irán 6 MCs en cada sección. Por ello, habrá 9 jornadas: 7 regulares (con una internacional) y 2 de Play Offs. Esto aplica para todas las ligas menos para la FMS Caribe porque es su primer año y está conformada por varios países.

Para este año, hay nuevo formato con liga regular, Play Offs y finales.

Kian está listo para la FMS Perú 2023

Tras el incio de la tercera temporada de la FMS Perú 2023, los freestylers nacionales están listos. Kian visitó el programa Así somos de RPP Noticias donde inició con una improvisación demostrando por qué está en la lista de los 12 competidores.

Sin embargo, para llegar hasta donde está actualmente, Enrique Chumpitaz -su nombre verdadero- tuvo que pasar por una serie de cosas para consagrarse como uno de los favoritos de la liga nacional.

“Nunca termino de creer que soy bueno”, dijo Kian antes de contar cómo inició en el mundo del freestyle. “Si nació por algo fue porque un primo tenía un cachorro y hay una edad en la que los tienes que pasear. Fuimos a un parque y había tres personas improvisando, los escuchamos y nos dijeron que todos los viernes hacían eso”, comentó.

Tras ello, se interesó más, pero su primo le hizo una apuesta si es que se inscribía: “Me dijo que me daba 20 soles si me apuntaba. Fui y me humillaron”, agregó entre risas. “Pero me gustó la experiencia. Desde ahí son 7 años que estoy en el mundo del free”, sostuvo.

Después de esta experiencia, Kian continuó practicando y espera que en Perú el movimiento siga creciendo: “Lo seguí intentando, conocí gente, distritos, provincias. Sigo pensando que esto podría dar para largo. En el Perú, es un mercado nuevo. Sí puedo llegar a vivir de esto, es un ingreso, pero también es cuestión de cuidar tu trabajo, de sacar más nivel, de algo que no te lo quiten”.