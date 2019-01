Gastón Acurio sobre la comida peruana: "Hoy sentimos orgullo por lo nuestro"

El chef Gastón Acurio está convencido que la gastronomía peruana se ha revalorizado, sobre todo, porque en la actualidad hay mucho "orgullo" por lo regional que hace 30 o 40 años.

El reconocido cocinero contó su propia experiencia, debido a que cuando era niño con su familia en algunas ocasiones ocultaban su "origen provinciano" porque en ese entonces lo extranjero "era mejor".

"En mi casa ocurría algo maravillosos, mi padre cusqueño acompañaba las comidas con mote y cerrábamos los almuerzos con King Kong de Trujillo por mi madre. Sin embargo, cuando salíamos a la calle, escondíamos eso porque nos daba miedo que descubrieran nuestro origen provinciano", explicó Gastón Acurio en el programa "Cuidando tu salud" de RPP Noticias.

El doctor Elmer Huerta, quien conduce este espacio radial, también acotó que, en su niñez, no comentaba fuera de casa que había comido "quinua" o algún otro cereal andino.

Por su parte, Gastón Acurio añadió que estos sucesos de su infancia lo hacían "sentir muy mal" porque sentía que "traicionaba" a su familia tratando de "esconder" su origen. "Después me di cuenta de que todos hacían lo mismo. La mayoría trataba de parecer algo que no era porque le habían contado en el colegio o donde sea, que lo nuestro no era tan valioso y había que parecerse más europeo o norteamericano", acotó el cocinero.

Finalmente, el cocinero señaló que "hoy sentimos orgullo por lo nuestro y hay un sentimiento de pertenencia mucho más importante que en los años 70".