Jujutsu Kaisen temporada 3: fecha de estreno, horarios, episodios, personajes y todo sobre el anime en Crunchyroll

El arco más intenso del anime llega este 2026. Te contamos cuándo se estrena Jujutsu Kaisen 3, a qué hora verla, cuántos episodios tendrá y qué personajes regresan.

Buenas noticias para los fans del anime. Jujutsu Kaisen regresa este 2026 con su tercera temporada, una de las más esperadas del catálogo de Crunchyroll, ya que adaptará el arco más extenso, violento y decisivo del manga de Gege Akutami: el Culling Game (Juego del Sacrificio).

Tras el devastador Incidente de Shibuya —que dejó a Satoru Gojo sellado y a Yuji Itadori marcado para su ejecución—, la historia entra en una etapa donde la supervivencia, la traición y las decisiones extremas marcarán el destino de los hechiceros. A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre el estreno de Jujutsu Kaisen 3.

Mira el tráiler de Jujutsu Kaisen 3 a continuación...

¿De qué trata Jujutsu Kaisen?

Yuji Itadori es un estudiante con una fuerza física fuera de lo común, pero lleva una vida normal… hasta que decide ingerir un objeto maldito para salvar a un compañero. Desde ese momento, Ryomen Sukuna, el rey de las maldiciones, queda atrapado en su cuerpo.

Guiado por los hechiceros jujutsu, Yuji se une a la Escuela Técnica de Jujutsu de Tokio, una organización que combate maldiciones sobrenaturales. Así comienza la historia de un joven que se convierte en una maldición para erradicar otras maldiciones.

La nueva temporada se estrena el 8 de enero de 2026 en Crunchyroll.Fuente: Instagram: @crunchyroll

¿Qué veremos en la temporada 3?

La tercera temporada retoma los hechos tras el arco de Shibuya. Con Gojo fuera de juego, el equilibrio del mundo de la hechicería se rompe por completo. Kenjaku pone en marcha el Culling Game, una competencia mortal que obliga a hechiceros y humanos a luchar entre sí bajo reglas despiadadas.

Además, la Academia emite una orden oficial para ejecutar a Yuji Itadori, misión que recae en Yuta Okkotsu, uno de los hechiceros más poderosos. Mientras nuevas alianzas se forman y antiguos enemigos reaparecen, Itadori deberá luchar no solo contra maldiciones, sino también contra el sistema que lo condenó.

Tras Shibuya, Yuji Itadori es sentenciado a muerte por la Academia Jujutsu.Fuente: La nueva temporada se estrena el 8 de enero de 2026 en Crunchyroll.

Elenco de voces de Jujutsu Kaisen 3

El elenco principal de voces incluye a:

Junya Enoki como Yuji Itadori

Yuma Uchida como Megumi Fushiguro

Mikako Komatsu como Maki Zen’in

Megumi Ogata como Yuta Okkotsu

Daisuke Namikawa como Choso

Noriko Hidaka como Yuki Tsukumo

Yoshiko Sakakibara como Maestro Tengen

Kazuya Nakai como Kinji Hakari

Yuki Sakakihara como Kirara Hoshi

Koji Yusa como Naoya Zen’in

Tomokazu Sugita como Hiromi Higuruma

Satoshi Tsuruoka como Fumihiko Takaba

Yutaka Aoyama como Reggie Star

Neeko como Kogane

Yuta Okkotsu vuelve a escena como uno de los personajes clave de la temporada.Fuente: Instagram: @crunchyroll

¿Cuántos episodios tendrá Jujutsu Kaisen 3?

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente el número total de episodios. Sin embargo, se espera que la temporada tenga 13 capítulos, con estreno semanal.

El Culling Game obliga a hechiceros y humanos a luchar bajo reglas mortales.Fuente: Instagram: @crunchyroll

¿Cuándo se estrena Jujutsu Kaisen 3?

Los primeros dos episodios de la tercera temporada se estrenarán el jueves 8 de enero de 2026.

Satoru Gojo sigue sellado, alterando el equilibrio del mundo de la hechicería.Fuente: Instagram: @crunchyroll

¿A qué hora se estrena Jujutsu Kaisen 3?

Los episodios estarán disponibles en simultáneo a través de Crunchyroll en los siguientes horarios:

11:00 a.m. – México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua

– México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 12:00 m. – Perú, Colombia, Ecuador, Panamá

– Perú, Colombia, Ecuador, Panamá 1:00 p.m. – Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico

– Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 2:00 p.m. – Argentina, Chile, Uruguay, Brasil

– Argentina, Chile, Uruguay, Brasil 6:00 p.m. – España

La temporada 3 promete más acción, violencia y decisiones extremas.Fuente: Instagram: @crunchyroll

Calendario de episodios de Jujutsu Kaisen 3

Episodio 1: Ejecución (Shikkō)

Ejecución (Shikkō) Episodio 2: Otra vez (Mōichido)

'Jujutsu Kaisen 3' se transmitirá de forma semanal y exclusiva por Crunchyroll.Fuente: Instagram: @crunchyroll

¿Dónde ver Jujutsu Kaisen 3?

La tercera temporada de Jujutsu Kaisen será un estreno exclusivo de Crunchyroll y estará disponible en América Latina, Norteamérica, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente, India y el Sudeste Asiático.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis