Asistentes de los Globos de Oro se inspiraron en la época dorada de Hollywood para sus atuendos

No era el código de vestimenta de la ceremonia, pero muchas de las actrices que acudieron a la edición 82 de los Globos de Oro se inspiraron en la época dorada de Hollywood para sus atuendos. Los guiños se hicieron presente en los peinados, las siluetas de los vestidos (algunos de corte sirena, otros con vuelos y corte princesa), y la reinterpretación de algunas piezas vintage de archivo.

Ariana Grande fue la primera en resaltar. La protagonista de Wicked acudió a la gala de los Globos de Oro luciendo un vestido amarillo de Givenchy de 1966, acompañado de unos guantes largos en tonos blancos de Swarovski y un micro flequillo en clara referencia a la eterna Audrey Hepburn. Según explicó el maquillador Michael Anthony a Vogue, el outfit de Ariana Grande tiene “un atrevido toque sesentero del glamour del viejo Hollywood” y su maquillaje complementa su look porque refleja “la perfecta inspiración vintage”.

Ariana Grande lució un vestido vintage de Givenchy de 1966.Fuente: AFP

Otra de las estrellas que llamó la atención fue Selena Gomez, quien fue considerada una de las mejores vestidas por lucir un vestido satinado en tono celeste pastel de Prada. La pieza mantenía un claro ajuste en la columna, contaba con pinzas a la altura de la cintura, era de corte off the shoulders con delgados tirantes anudados y llevaba una larga cola. Además, su cabello recogido con vuelos al lado asemeja al peinado Bob de los que se solía llevar en los años 50. Y aunque la actriz no alcanzó un premio por su papel en Emilia Pérez u Only Murders in the Building, su look se llevó el elogio del público y los cibernautas.

Zendaya también lució un peinado Bob durante la ceremonia. Además, acudió envuelta en un impresionante vestido Louis Vuitton en tono ocre. El estilismo estuvo a cargo de su amigo y estilista Law Roach.

Selena Gomez lució un peinado Bob, en clara referencia a la época dorada de Hollywood.Fuente: AFP

Elle Fanning, por su parte, acudió a la ceremonia con un vestido que reinterpretó un vintage con detalles de leopardo de Balmain. La pieza que lució la actriz destacó justamente por el detalle de animal print en el escote, la correa que marcaba su cintura y el vuelo del largo de su vestido. Fanning acompañó el look con una gargantilla dorada en forma de serpiente que agregaba un toque lúdico.

Elle Fanning destacó por lucir una reinterpretación de un clásico de Balmain.Fuente: AFP

Las actrices que le dijeron sí a repetir vestido en los Globos de Oro

Repetir un outfit está permitido. Esa es la lección que dejó Cate Blanchet en la última edición de los Globos de Oro, luego de acudir con un vestido dorado de Louis Vuitton, el mismo que usó en el Festival de Cannes el año pasado. Para esta ocasión, la actriz optó por lucir su cabello suelto, agregando elegancia y sofisticación a su atuendo.

Kylie Jenner, por su parte, usó un vestido plateado vintage de Atelier Versace de la colección de primavera de 1999. Se trató del mismo vestido que usó Elizabeth Hurley durante los premios de los 90. La menor del clan Kardashian sigue los pasos de su hermana Kim y opta por piezas de archivo que anteriormente fueron lucidas por actrices e íconos de la moda.

La ceremonia de los Globos de Oro nos recuerda que la ropa juega un papel importante y el mensaje implícito de este año nos recuerda que la moda del pasado perdura y se reinventa con el tiempo.