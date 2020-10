God Level Grand Slam, el nuevo evento de freestyle organizado por Omega, rapero chileno. | Fuente: Instagram | God Level Grand Slam

La God Level Gran Slam, nuevo evento de freestyle, se estará llevando a cabo este 2020. Esta competencia creada por el chileno Omega ofrecerá un nuevo formato dando pie a que las mujeres puedan ingresar al torneo.

¿Qué es lo novedoso? Se sabe que se formarán equipos de cinco, sin embargo, cuatro de ellos serán hombres y para completar el grupo, tendrán que incluir a una MC.

A pesar de que aún no se define, se tendrán que enfrentar “todos contra todos” donde se sumarán la mayor cantidad de puntos en las cinco jornadas que durará. Aparte de ello, los cuatro grupos que suman más, batallarán en una sexta fecha que les permitirá llegar a la semifinal y posteriormente, a una gran final.

En las redes sociales de la God Level Gran Slam ponen como ejemplo a las escuadras de Perú y España para entender mejor cómo será este formato. Los versus se darán de la siguiente manera:

1 vs. 1 con mujeres enfrentándose.

1 vs. 1 con hombres enfrentándose.

2 vs. 2 hombres o equipo mixto

3 vs. 3 hombres o equipo mixto

En este caso, las dos primeras batallas suman mil puntos. El tercer grupo suma 1 500, mientras que el final ganará 2 mil puntos. Como plus, el país que gane la jornada de los cuatro enfrentamientos se llevará mil puntos adicionales.

A pesar de que no hay fecha oficial para iniciar la God Level Gran Slam, se contará con el team Perú, España, Argentina, México y Chile. Cabe resaltar que Papo, freestyler argentino, iba a ser el capitán de su país, sin embargo, “La Bestia del Hardcore” no aseguró su presencia. Se estuvo especulando que no aceptaría el puesto y le cedería el pase a Stuart.

