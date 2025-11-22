Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Guillermo Rossini, exconductor de ‘Los chistosos’ y emblemático humorista e imitador peruano, falleció a los 93 años

Guillermo Rossini se convirtió en uno de los principales comediantes del país.
Guillermo Rossini se convirtió en uno de los principales comediantes del país. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Guillermo Rossini recibió numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera. El imitador peruano deja una marca imborrable en la televisión y la radio.

Guillermo Rossini González, una de las figuras más queridas y emblemáticas del humor nacional, murió a los 93 años.

Con seis décadas de trayectoria, Rossini dejó una marca imborrable en la televisión y la radio. Su capacidad para la imitación y su estilo de humor directo y popular lo convirtieron en uno de los rostros más entrañables.

Nacido en Lima el 3 de septiembre de 1932, Rossini descubrió desde niño su afinidad por las artes escénicas. Sus primeros pasos profesionales los dio en la década de 1960 junto a Augusto Ferrando. En los años setenta, su figura se consolidó como parte de los elencos de “Estrafalario” y “El tornillo”, programas considerados pioneros del ecosistema televisivo peruano.

El reconocimiento masivo llegaría en los años ochenta con su participación en “Risas y salsa”, espacio en el que permaneció por más de 16 años.

Rossini trasladó su humor a la radio con el exitoso programa “Los chistosos”, de RPP, donde permaneció desde 1994 hasta 2021. Su voz se convirtió en compañía diaria para miles de oyentes.

A lo largo de su carrera, Rossini González recibió numerosos reconocimientos, entre ellos la distinción de “Personalidad Meritoria de la Cultura”, otorgada por el Ministerio de Cultura en 2021, en "reconocimiento a su destacada y extensa trayectoria artística como comediante e imitador".

En febrero de 2024, el GRUPORPP le adjudicó otro por su itinerario como imitador y comediante, así como por ser fundador de “Los chistosos”.

Te recomendamos

Mi Novela Favorita

La Odisea

“La Odisea” cierra el podcast “Mi novela favorita”. Es un poema épico griego atribuido a Homero, un personaje que pertenece más al mito que a la historia. Pese a ello su figura ha sobrevivido 4 mil años como el autor de La Ilíada y La Odisea, los dos poemas épicos que inician la literatura universal. El último, también conocido como Ulises (Odiseo), transcurre en los tiempos de los dioses y narra la gesta de nuestro protagonista en su vuelta a Ítaca y todas las pruebas que tiene que superar. Con Ricardo Velásquez, Samuel Dávalos y Katiuska Valencia. Adaptación de Mariana Gonzales Gavilano y dirección de Alonso Alegría.
Mi Novela Favorita
Mi Novela Favorita
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Guillermo Rossini Los chistosos RPP

RPP TV

En Vivo

Más sobre Más Cultura

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA