"Fue como un padre para todos": Manolo Rojas y Hernán Vidaurre lamentan la muerte de Guillermo Rossini

Con seis décadas de trayectoria, Guillermo Rossini dejó una marca imborrable en la televisión y la radio.
Redacción RPP

·

Ambos artistas destacaron la calidad humana, disciplina y legado artístico de Guillermo Rossini, considerado una de las figuras más influyentes del humor peruano.

Más Cultura
00:00 · 26:28

El reconocido humorista Guillermo Rossini, una de las figuras más queridas y emblemáticas del entretenimiento nacional, falleció este sábado a los 93 años, dejando un profundo vacío en el mundo del humor peruano.

Tras conocerse su partida, diversos compañeros y amigos cercanos expresaron su pesar. Uno de ellos fue Manolo Rojas, quien compartió cabina con Guillermo Rossini durante varios años en RPP con el programa ‘Los chistosos’.

“Es un golpe de verdad que algún día en la vida nos tiene que tocar, pero no pensamos que así fuera a ser, en estos momentos”, expresó el también humorista.

Recordó también que el grupo de humoristas que acompañó a Rossini durante décadas -entre ellos Patricia Alquinta, Silvia Bardales, Fernando Armas, Hernán Vidaurre, Yohana Castro y Daysi Ontaneda- solía visitarlo con frecuencia.

“Nosotros siempre frecuentamos a mi tío, es nuestro padre, nuestro ejemplo, porque hemos aprendido mucha disciplina de él, sobre todo fue el que me dio la oportunidad de acercarme a ‘Los chistosos’ en RPP. Yo estoy eternamente agradecido por su ejemplo, por su enseñanza”, señaló.

“Estuvimos en su cumpleaños, hace poco, fue el 6 de septiembre. Estuvimos ahí, hemos bailado, fue algo muy bonito estar con el tío y siempre tratábamos de estar con él, de visitarlo, de turnarnos, de darle nuestro cariño y hoy estamos muy triste”, rememoró.

Manolo Rojas no solo destacó el talento de Guillermo Rossini, sino también su calidad humana y profesionalismo.

“Sin lugar a duda mi tío ha sido un ejemplo, tanto en su hogar como en su trabajo, su disciplina, su pasión, su amor por el humor, ha sido siempre nuestro referente”, remarcó.

Hernán Vidaurre: “Él era como un padre para todos”

Hernán Vidaurre, otro integrante histórico de ‘Los Chistosos’, también se sumó a las muestras de dolor por la partida de Guillermo Rossini.

“Estamos con un profundo dolor, lo vamos a extrañar mucho”, expresó.

“Le tengo un agradecimiento grande porque él me llevó a ‘Los Chistosos’. Él me enseñó. Siempre ha sido como un padre para todos”, afirmó.

Vidaurre resaltó el legado profesional de Rossini, especialmente su ejemplo de puntualidad, responsabilidad y amor a la familia.

“Nos ha dejado mucha enseñanza, más de 60 años en la radio, todo un récord. Es un grande entre los grandes. Nunca perdía el sentido del humor, él nació para ser gracioso”, manifestó.

Finalmente, el humorista evocó también el estilo fino y elegante del reconocido comediante.

“Era rapidísimo, gracioso, nunca chabacano, siempre con el humor fino y elegante. Me enseñó mucho, tengo miles de anécdotas con él”, concluyó.

Guillermo Rossini Manolo Rojas Hernán Vidaurre Los Chistosos

