“Su capacidad para unir al público seguirá resonando”: Ministerio de Cultura resalta legado de Guillermo Rossini

La institución subrayó el valor cultural de su trayectoria y el impacto que tuvo en la identidad humorística del país.

El Ministerio de Cultura compartió un sentido mensaje tras la muerte de Guillermo Rossini, reconocido actor cómico, locutor y una de las voces más influyentes de la radio y la televisión peruana.

La institución expresó sus condolencias y resaltó la importancia del artista en la identidad cultural del país. “Su capacidad para unir al público a través del humor y la palabra seguirá resonando como un valioso legado cultural”.

En su pronunciamiento, también subrayaron que la trayectoria de Rossini estuvo definida por su talento, calidez y estilo único, cualidades que lo convirtieron en una figura entrañable para varias generaciones de peruanos.

“Su trayectoria, marcada por el talento, la calidez y un estilo inconfundible, acompañó a generaciones y se convirtió en parte esencial de la memoria afectiva del país”. Asimismo, extendieron sus condolencias a la familia:

“Extendemos nuestro más sentido pésame a su familia, amistades, colegas y a toda la comunidad artística y radial que hoy lo recuerda con gratitud y admiración”.

🕊️El Ministerio de Cultura, en nombre del Gobierno del Perú, expresa sus condolencias por quien en vida fue don Guillermo Rossini González, destacado actor cómico, locutor y referente de la radio y la televisión peruana. pic.twitter.com/yhz7rPaXXG — Ministerio de Cultura (@MinCulturaPe) November 23, 2025

Hernán Vidaurre: “Ha sido un privilegio trabajar con él”

Hernán Vidaurre, integrante histórico de Los Chistosos, conversó con Ampliación de Noticias de RPP para sumarse a las muestras de dolor por la partida de Guillermo Rossini, sin embargo, recordó con cariño al fallecido actor a quien admiraba desde su adolescencia:

“Siempre ha sido amoroso con nosotros, pasamos su último cumpleaños juntos. Hicimos un TikTok con él. Para mí ha sido un privilegio trabajar con él. Yo lo admiraba en mi adolescencia”, comentó.

Además, se escuchó un audio donde Rossini destacó el talento de Vidaurre. “Llegadito de Pucallpa con sus plumas y todo, él ha progresado una barbaridad, yo lo llevaba a mis shows para que aprendiera a contar chistes y aprendió porque ahora él me contrata a mí”, dijo en una entrevista.

Vidaurre, visiblemente emocionado, confesó que siempre ha aprendido de él a quien también llamó maestro.

Manolo Rojas recuerda a Guillermo Rossini

Tras conocerse su partida, Manolo Rojas, quien compartió cabina con Guillermo Rossini durante varios años en RPP con el programa Los Chistosos, también se pronunció.

“Es un golpe de verdad que algún día en la vida nos tiene que tocar, pero no pensamos que así fuera a ser, en estos momentos”, expresó el también humorista.

Recordó también que el grupo de humoristas que acompañó a Rossini durante décadas -entre ellos Patricia Alquinta, Silvia Bardales, Fernando Armas, Hernán Vidaurre, Yohana Castro y Daysi Ontaneda- solía visitarlo con frecuencia.

“Nosotros siempre frecuentamos a mi tío, es nuestro padre, nuestro ejemplo, porque hemos aprendido mucha disciplina de él, sobre todo fue el que me dio la oportunidad de acercarme a Los Chistosos en RPP. Yo estoy eternamente agradecido por su ejemplo, por su enseñanza”, señaló.

