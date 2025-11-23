“Hasta siempre al tío favorito de todo el Perú”: Renato Rossini se conmueve al despedir a Guillermo Rossini

El actor Renato Rossini dedicó una conmovedora despedida a Guillermo Rossini, histórico humorista peruano y figura emblemática de la radio y la televisión.

A través de sus historias de Instagram, el también artista compartió una fotografía junto a él, acompañada de un mensaje que ha conmovido a seguidores y colegas.

En la imagen publicada, Renato aparece abrazando al recordado fundador de Los Chistosos, de RPP, a quien describió como una presencia fundamental en su vida y en la cultura popular del país.

“Hasta siempre al tío favorito de todo el Perú”, escribió.

Renato Rossini se despide de su tío en redes sociales.Fuente: Instagram: @renatorossini70

Hernán Vidaurre: “Él era como un padre para todos”

Hernán Vidaurre, integrante histórico de Los Chistosos, se sumó a las muestras de dolor por la partida de Guillermo Rossini.

“Estamos con un profundo dolor, lo vamos a extrañar mucho”, expresó.

“Le tengo un agradecimiento grande porque él me llevó a Los Chistosos. Él me enseñó. Siempre ha sido como un padre para todos”, afirmó.

Vidaurre resaltó el legado profesional de Rossini, especialmente su ejemplo de puntualidad, responsabilidad y amor a la familia.

¿Quién era Guillermo Rossini?

Nacido en Lima el 3 de septiembre de 1932, Guillermo Rossini descubrió desde niño su afinidad por las artes escénicas. Sus primeros pasos profesionales los dio en la década de 1960 junto a Augusto Ferrando.

En los años setenta, su figura se consolidó como parte de los elencos de 'Estrafalario' y 'El tornillo', programas considerados pioneros del ecosistema televisivo peruano.



El reconocimiento masivo llegaría en los años ochenta con su participación en 'Risas y salsa', espacio en el que permaneció por más de 16 años.



Rossini trasladó su humor a la radio con el exitoso programa Los Chistosos, de RPP, donde permaneció desde 1994 hasta 2021. Su voz se convirtió en compañía diaria para miles de oyentes.