“Hasta siempre al tío favorito de todo el Perú”: Renato Rossini se conmueve al despedir a Guillermo Rossini

Renato es sobrino del fallecido actor Guillermo Rossini.
Renato es sobrino del fallecido actor Guillermo Rossini. | Fuente: Instagram: @renatorossini70
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

El sobrino del fallecido actor cómico le dio el último adiós con una emotiva foto en Instagram, donde destacó el cariño y la admiración que Guillermo Rossini dejó en todo el país.

El actor Renato Rossini dedicó una conmovedora despedida a Guillermo Rossini, histórico humorista peruano y figura emblemática de la radio y la televisión.

A través de sus historias de Instagram, el también artista compartió una fotografía junto a él, acompañada de un mensaje que ha conmovido a seguidores y colegas. 

En la imagen publicada, Renato aparece abrazando al recordado fundador de Los Chistosos, de RPP, a quien describió como una presencia fundamental en su vida y en la cultura popular del país.

“Hasta siempre al tío favorito de todo el Perú”, escribió.

Renato Rossini se despide de su tío en redes sociales.

Renato Rossini se despide de su tío en redes sociales.Fuente: Instagram: @renatorossini70

Hernán Vidaurre: “Él era como un padre para todos”

Hernán Vidaurre, integrante histórico de Los Chistosos, se sumó a las muestras de dolor por la partida de Guillermo Rossini.

“Estamos con un profundo dolor, lo vamos a extrañar mucho”, expresó.

“Le tengo un agradecimiento grande porque él me llevó a Los Chistosos. Él me enseñó. Siempre ha sido como un padre para todos”, afirmó.

Vidaurre resaltó el legado profesional de Rossini, especialmente su ejemplo de puntualidad, responsabilidad y amor a la familia.

¿Quién era Guillermo Rossini?

Nacido en Lima el 3 de septiembre de 1932, Guillermo Rossini descubrió desde niño su afinidad por las artes escénicas. Sus primeros pasos profesionales los dio en la década de 1960 junto a Augusto Ferrando.

En los años setenta, su figura se consolidó como parte de los elencos de 'Estrafalario' y 'El tornillo', programas considerados pioneros del ecosistema televisivo peruano.

El reconocimiento masivo llegaría en los años ochenta con su participación en 'Risas y salsa', espacio en el que permaneció por más de 16 años.

Rossini trasladó su humor a la radio con el exitoso programa Los Chistosos, de RPP, donde permaneció desde 1994 hasta 2021. Su voz se convirtió en compañía diaria para miles de oyentes.

Renato Rossini Guillermo Rossini

