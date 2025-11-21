Apostó por el trabajo artesanal y creó una marca de bolsos atemporales: así nació Hercules Leather

Dany Castillo (Piura, Perú) aprendió el arte de la marroquinería de manera autodidacta, guiado por tutoriales de YouTube. A los 19 años llegó a Lima para estudiar Arquitectura de Interiores en Toulouse Lautrec, sin imaginar que terminaría inclinándose por el diseño de bolsos atemporales y reformulando su propia idea de lujo. “Primero quería enfocarme en el diseño de muebles, pero requería mucha inversión y un taller grande. De todas formas, quería trabajar con cuero y comencé con los accesorios”, recuerda sobre su primer acercamiento al trabajo artesanal.

Mientras avanzaba en su carrera, Castillo empezó a producir pequeñas piezas en cuero: su primer diseño fue una funda para laptop. Allí comprendió que quería perfeccionar la técnica y explorar el oficio con mayor profundidad. “Llegó la pandemia y no se podían comprar insumos. Descosí la funda y usé el material para crear billeteras”, revela.

Así comenzó a gestarse Hercules Leather, la marca de bolsos atemporales que ha construido de forma autodidacta, impulsado por una pasión profunda por el diseño hecho a mano.

Hercules Leather se caracteriza por confeccionar carteras y accesorios a mano. | Fuente: Hercules Leather

Los bolsos de cuero que redefinen el nuevo lujo artesanal

Los diseños de Hércules Leather son atemporales, clásicos y funcionales. Castillo pasó de vender sus accesorios en la feria de Barranco a tener su propia tienda y taller en el mismo distrito, una oportunidad para acercarse tanto al público local como al extranjero que valora el oficio artesanal.

La marca apuesta por bolsos de líneas rectangulares que conservan una estructura sólida y se reinterpretan cada año. “Siempre hemos mantenido las mismas siluetas, pero recogimos comentarios para implementar algunas modificaciones en los detalles”, comenta Castillo, quien admite que su propuesta no sigue tendencias porque “una cartera de cuero no te va a durar un año, sino mucho más”.