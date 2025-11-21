Últimas Noticias
Apostó por el trabajo artesanal y creó una marca de bolsos atemporales: así nació Hercules Leather

Dany Castillo es el creativo detrás de la marca de bolsos Hercules Leather.
Dany Castillo es el creativo detrás de la marca de bolsos Hercules Leather. | Fuente: Hercules Leather
Andrea Susana Caceres Alvarez

por Andrea Susana Caceres Alvarez

·

Hercules Leather reafirma su apuesta por la producción lenta y prepara una nueva colaboración de bolsos atemporales. Conversamos con Dany Castillo, el creativo detrás de la marca de moda peruana.

Dany Castillo (Piura, Perú) aprendió el arte de la marroquinería de manera autodidacta, guiado por tutoriales de YouTube. A los 19 años llegó a Lima para estudiar Arquitectura de Interiores en Toulouse Lautrec, sin imaginar que terminaría inclinándose por el diseño de bolsos atemporales y reformulando su propia idea de lujo. “Primero quería enfocarme en el diseño de muebles, pero requería mucha inversión y un taller grande. De todas formas, quería trabajar con cuero y comencé con los accesorios”, recuerda sobre su primer acercamiento al trabajo artesanal.

Mientras avanzaba en su carrera, Castillo empezó a producir pequeñas piezas en cuero: su primer diseño fue una funda para laptop. Allí comprendió que quería perfeccionar la técnica y explorar el oficio con mayor profundidad. “Llegó la pandemia y no se podían comprar insumos. Descosí la funda y usé el material para crear billeteras”, revela.

Así comenzó a gestarse Hercules Leather, la marca de bolsos atemporales que ha construido de forma autodidacta, impulsado por una pasión profunda por el diseño hecho a mano.

Hercules Leather se caracteriza por confeccionar carteras y accesorios a mano.
Hercules Leather se caracteriza por confeccionar carteras y accesorios a mano. | Fuente: Hercules Leather

Los bolsos de cuero que redefinen el nuevo lujo artesanal

Los diseños de Hércules Leather son atemporales, clásicos y funcionales. Castillo pasó de vender sus accesorios en la feria de Barranco a tener su propia tienda y taller en el mismo distrito, una oportunidad para acercarse tanto al público local como al extranjero que valora el oficio artesanal.

La marca apuesta por bolsos de líneas rectangulares que conservan una estructura sólida y se reinterpretan cada año. “Siempre hemos mantenido las mismas siluetas, pero recogimos comentarios para implementar algunas modificaciones en los detalles”, comenta Castillo, quien admite que su propuesta no sigue tendencias porque “una cartera de cuero no te va a durar un año, sino mucho más”.

Izquierda: Primer bolso de Hercules Leather confeccionado en el 2020. Derecha: Mismo diseño de bolso con detalles actualizados.
Izquierda: Primer bolso de Hercules Leather confeccionado en el 2020. Derecha: Mismo diseño de bolso con detalles actualizados. | Fuente: Hercules Leather

Fiel a esa búsqueda de permanencia, sus diseños mantienen una paleta de colores neutros como el negro, azul y distintos tonos de marrón, y cada pieza es confeccionada a mano con especial atención a los acabados. “Si usara una máquina de coser, no tardaría nada en crear cada pieza, prefiero el trabajo manual”, recalca.

Hércules Leather y su crecimiento en el mercado peruano

La marca de Dany Castillo creció inicialmente gracias al boca a boca; sin embargo, este año alcanzó a nuevos amantes del diseño gracias a diversas creadoras de contenido que compartieron reseñas en TikTok. La calidad que distingue a Hércules Leather no tardó en viralizarse y atraer a una comunidad cada vez más amplia. Sus diseños están disponibles en su cuenta de Instagram (@hercules_leather) y también cuentan con la opción de personalización, donde una persona puede escoger el color del cuero y los hilos para diseñar su modelo favorito.

Con una comunidad en crecimiento y una apuesta firme por la manufactura cuidadosa, Hércules Leather consolida un lugar propio dentro del diseño peruano contemporáneo y alista una colaboración de bolsos para el próximo año.

Hercules Leather Diseño peruano Hecho a mano Moda peruana

