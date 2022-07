Jaze, el vigente campeón de la FMS Perú, emigrará a Argentina para impulsar su carrera musical. | Fuente: Twitter

Jaze, el vigente campeón de la FMS Perú, no seguirá formando parte de la liga nacional ya que tiene planeado viajar a Argentina el próximo año. Si bien hace unos meses parecía incierto su deseo de ir al país sureño, esta vez lo confirmó para evitar los rumores.

Juan Carlos Iwasaki hará una nueva vida en Argentina y dejó entrever que la principal razón de emigrar es por el futuro de su carrera musical que lo ha llevado a viajar por distintas partes del Perú y Sudamérica.

“En febrero del próximo año me voy a vivir a Argentina (…) no podré seguir en FMS Perú”, dijo Jaze en rueda de prensa. Como se recuerda, el artista trabaja de la mano con el productor argentino Nicolás Btesh y vivir en Buenos aires le hará potenciar mucho más su música.

“Quiero empezar de nuevo en algunas cosas, me motiva cambiar de aire”, agregó. El mencionado país ha visto florecer a grandes freestylers quienes se han hecho un camino en esta industria, ejemplo de ello son Wos y Trueno.

Al no estar en FMS Perú 2023, ¿cabe la posibilidad de ingresar a la FMS Argentina? “Implica demasiado tiempo, y por todas las otras cosas que tengo que hacer, no podría”, comentó Jaze al ser cuestionado si su idea era ascender en la liga.

Hasta el momento, el futuro del campeón de la FMS Perú en las batallas es impredecible, pero podría sorprender.

Jaze es freestyle y música

El 2021 ha sido un año de bastante experiencia para Jaze debido al gran trabajo que hizo con su disco 'Personalidad 7' y, a su vez, para mantenerse activo en las competencias de freestyle. El artista se ha dividido en dos para mostrar estas dos facetas en las que encontró pro y contras.

Por el lado del freestyle, “me siento feliz de decir que cuando compito lo disfruto por completo, yo disfruto por el lado más pacífico. Me siento pleno, feliz, tranquilo, porque el que me escucha me va a conocer. Soy yo mismo y más allá de los haters y de la gente que no quiere que haga eso, yo me mantengo firme en mi posición desde bastante tiempo”, aseguró.

De acuerdo con Jaze, hubo momentos en los que se sintió frustrado por lo que la gente cree que no le importa las competencias o no quiere ganar nada. “Pero claramente soy yo mismo, cuando estás ahí en el escenario hay presión, en una internacional hay presión, pero yo estoy ahí ganándome un lugar”.

Por el lado de la música, es distinto. “Rescato en lo autentico que soy, más allá de que me haya hecho conocido en un entorno bien raper, freestyler, envuelto de música trap, urbano, reguetón, trap, yo he hecho lo que quise y se me provocaba. Nunca pensé en hacer lo que la gente me pide, sino lo que yo quiero”, sostuvo a RPP Noticias.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x06 BETTY LA FEA deja Netflix en su mejor momento en el streaming

“Betty la fea” es de esas telenovelas entrañables que hicieron de las situaciones comunes un fenómeno televisivo. En este episodio comentamos qué es lo que más nos gusta (o no) de la telenovela creada por Fernando Gaitán, los villanos, personajes y hasta terminamos reflexionando sobre nuestras propias vidas (como siempre, ya nos conocen). Tú escucha no más.