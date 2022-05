Jessica Newton aceptó la renuncia de Liseth Guevara al Miss Perú 2022. | Fuente: Composición (Instagram)

Después de ser acusada de estafa en redes sociales, la modelo Liseth Guevara emitió un comunicado en el que renunciaba a su participación en el certamen de belleza Miss Perú 2022. Su retiro fue aceptado por la organizadora Jessica Newton.

A través de sus historias en Instagram, la exreina de belleza publicó un video el miércoles 4 de abril en el que se mostraba de acuerdo con que la participante de 23 años dé un paso al costado en el concurso.

"Hemos aceptado la renuncia de Liseth Guevara a la competencia de Miss Perú 2022. Entendemos sus razones y le deseamos la mejor de las suertes. A todos ustedes, muchísimas gracias por apoyarnos en la competencia nacional", dijo.

Anteriormente, Jessica Newton había señalado al diario El Comercio que no iba a "tocar ningún tema personal de nadie" al ser consultada por las acusaciones de hurto que pesaban sobre la candidata. "No voy a opinar de la vida personal de nadie, no me compete", afirmó entonces.

Liseth Guevara: Así anunció su retiro del Miss Perú 2022

Aunque no existe ninguna denuncia penal contra Liseth Guevara, en redes sociales la habían acusado de hurto y también de haber mentido en sus estudios. Frente a esta polémica, la excandidata al Miss Perú salió al frente con un comunicado.

En su mensaje, publicado en su cuenta de Instagram, la joven modelo señaló: "He decidido retirarme de la organización Miss Perú, con el fin de solucionar legalmente las falacias que se están publicando en las redes sociales sobre mi persona".

A renglón seguido, Guevara expresó su agradecimiento con la organización y Jessica Newton por "la oportunidad y empatía" que le demostraron a lo largo de este proceso. También se mostró agradecida con su familia y el equipo que la acompañó durante su candidatura.

Liseth Guevara y su comunicado en el que anunciaba su retiro del Miss Perú 2022. | Fuente: Instagram / Liseth Guevara

Miss Perú 2022: Las candidatas a la corona

El Miss Perú 2022 busca a la sucesora de Yely Rivera, la modelo que el año pasado consiguió colocarse la corona del certamen de belleza. Tras el retiro de Liseth Guevara, solo nueve aspirantes quedan en competencia.



Algunas de las candidatas ya han pasado por concursos similares anteriormente, como es el caso de Mei Azo, Arlette Rujel, Maryori Morán, Almendra Castillo y Daleine Arroyo. El caso de Tatiana Calmell, sin embargo, es distinto: ella participó en el Perú's Next Top Model, pero no en un Miss Perú.

Otras competidoras ingresan por primera vez a este circuito: Valeria Flórez, conocida como cantante, actriz conductora; Flavia Montes, dedicada al vóley profesional e integrante de nuestra de la Selección Peruana; y Alessia Rovegno, cantante, influencer y modelo.

Como se recuerda, la ganadora del Miss Perú 2022 será quien nos represente en el certamen Miss Universo de este año.

