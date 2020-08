Julie Freundt es una de las artistas invitadas para cantar en la serenata por los 100 años de Chabuca Granda. | Fuente: Instagram

La cantautora peruana Julie Freundt formará parte del grupo de artistas que se unirán para hacer una serenata a Chabuca Granda por los 100 años de su nacimiento. Con más de 30 años de carrera musical, la artista sintió afinidad por este género desde que era niña.

“Gracias a mi tía, la hermana mayor de mi papá fue que yo ingreso a este mundo, ella cantaba temas de Chabuca y ella me inculcó. Granda ha sido parte de mi familia desde que era chica”, comentó la intérprete para RPP Noticias.

Si bien sus inicios fueron con la trova y la música latinoamericana, sintió cercanía por el criollismo por lo que decidió enfocarse en ello. Por ese motivo, Julie Freundt confiesa sentirse emocionada de que hayan pensado en ella para celebrar el natalicio de la intérprete de “La flor de la canela”.

Junto a Jaze, Ruby Palomino, Susana Baca, agrupaciones como la Camerata Vocal de Lima y el coro de estudiantes privados de libertad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la cantante dará un concierto este miércoles 2 de septiembre a las 8 p.m. a través de la página de Facebook de la Municipalidad de Lima.

A pesar de que ya ha cantado infinidad de veces los temas de Chabuca Granda, Freundt considera que en estos 100 años lo hará de manera especial. Los éxitos que formarán parte de su repertorio para la serenata serán los siguientes.

REPERTORIO MUSICAL

Abrirá con “El dueño ausente”, canción que María Isabel, nombre verdadero de la recordada artista; le dedicó a la cocinera que trabajó durante muchos años en su casa y se fue de un momento a otro. Luego entonará “Quizás un día así”, “Callecita encendida y “Fina estampa”.

Su compañía musical lo conformará el guitarrista Willy Terry y en la percusión, Jorge Arias. De acuerdo con Julie Freundt, “es un marco muy criollo, así como le hubiera gustado a Chabuca Granda”.

A pesar de que no se pueden realizar eventos de manera presencial, la cantante considera que “la cultura y el arte no pueden parar”. Por ello, la agenda de actividades por el onomástico de Chabuca Granda se trasladará a lo virtual y el plus es que llegará a más personas.

Freundt considera que todo tiene su pro y su contra: “El pro de hacerlo en vivo en un teatro es esa calidez, el aplauso y el abrazo, sin embargo, por internet, podemos llegar a más gente, lo podrán ver desde casa siendo más responsables”, agregó.

Finalmente, envió un mensaje a todos los artistas donde recalcó que todos deben ser “gestores de alegría en estos tiempos”.