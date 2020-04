Jaze aún no decide si participará en la Batalla de los Gallos 2020. | Fuente: Red Bull Content Pool

Pese a que ya había anunciado que iba a manejar a la par su carrera como músico y sus presentaciones como freestyler, Jaze sorprende al anuncia que aún no está seguro de presentarse a la edición 2020 de la Red Bull Batalla de los Gallos.

Como se recuerda, el rapero ya está clasificado a la final nacional de este año porque fue finalista de la edición 2019. En aquella ocasión fue superado por Litzen.

"Si hay una nacional este año, aún no estoy seguro si me voy a presentar. Si voy a la Red Bull y gano, porque siempre hay una posibilidad de ganar, voy a tener de nuevo la responsabilidad y si la tomo quiero estar preparado para afrontarla como se debe, si no estoy preparado para ir a una internacional es mejor no ir a una nacional a intentarlo", dijo Jaze en un live de YouTube de RPP Noticias.

Asimismo, resaltó que mucho va a depender de su estado de ánimo para la previa a la Batalla de los Gallos 2020, debido a que se puede animar en participar.

"Por ahí que me entra la chispa y digo: 'Voy a ir a divertirme'. Si gano y voy a la internacional, me la banco y voy a la internacional para intentar ganarla, pero todavía no sé. Tengo que pensarlo", concluyó.

Cabe resaltar, que por la pandemia por el coronavirus hay posibilidades de que la nacional de la Batalla de los Gallos 2020 se realice sin público o de manera virtual.

Este jueves 16 de abril, Jaze presenta "Pinta Nomá'", su tercer single, el cual está dedicado para su novia Lidia.