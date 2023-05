Kian sobre sus inicios en el freestyle hasta la FMS Perú 2023: “Nunca termino de creer que soy bueno”

Más Cultura Kian improvisó en la cabina de RPP Noticias previo a la temporada 3 de la FMS Perú 2023.

Kian hizo su debut en la FMS Perú tras ganar el Torneo Clasificatorio en el 2022. | Fuente: Urban Roosters

Falta menos de una semana para el inicio de la tercera temporada de la FMS Perú 2023 y los freestylers nacionales están listos para la jornada 1. Kian visitó el programa Así somos de RPP Noticias donde inició con una improvisación demostrando por qué está en la lista de los 12 competidores.

Sin embargo, para llegar hasta donde está actualmente, Enrique Chumpitaz -su nombre verdadero- tuvo que pasar por una serie de cosas para consagrarse como uno de los favoritos de la liga nacional.

“Nunca termino de creer que soy bueno”, dijo Kian antes de contar cómo inició en el mundo del freestyle. “Si nació por algo fue porque un primo tenía un cachorro y hay una edad en la que los tienes que pasear. Fuimos a un parque y había tres personas improvisando, los escuchamos y nos dijeron que todos los viernes hacían eso”, comentó.

Tras ello, se interesó más, pero su primo le hizo una apuesta si es que se inscribía: “Me dijo que me daba 20 soles si me apuntaba. Fui y me humillaron”, agregó entre risas. “Pero me gustó la experiencia. Desde ahí son 7 años que estoy en el mundo del free”, sostuvo.

Después de esta experiencia, Kian continuó practicando y espera que en Perú el movimiento siga creciendo: “Lo seguí intentando, conocí gente, distritos, provincias. Sigo pensando que esto podría dar para largo. En el Perú, es un mercado nuevo. Sí puedo llegar a vivir de esto, es un ingreso, pero también es cuestión de cuidar tu trabajo, de sacar más nivel, de algo que no te lo quiten”.

¡CAIGANNNN CON TODO, SOBRINOS! 🤑❤️‍🔥



Regresa la liga con más magia del mundo junto a nuevas incorporaciones, un nuevo formato y batallones 🥵#FMSPeru pic.twitter.com/dCAIhzfV7l — FMS Perú 🇵🇪 (@FmsperuOficial) May 11, 2023

¿Cuándo será la jornada 1 de la FMS Perú 2023?

Si bien la organización había anunciado que el sábado 13 de mayo iba a realizarse el torneo, ahora será el domingo 28 de mayo. Asimismo, Urban Roosters aseguró que, los fanáticos que compraron sus entradas para la primera jornada de la FMS Perú 2023 que se realizará en Lima Centro, serán totalmente válidas para la nueva fecha que cambió por el ingreso de Nekroos.

Nekroos en la FMS Perú 2023

El sueño de muchos fanáticos del freestyle se hizo realidad. Después de coordinar con Urban Roosters, Nekroos confirmó que formará parte de la tercera temporada de la FMS Perú 2023.

Esta reincorporación se dio gracias a que la comunidad pidió su regreso, por lo que eso dio pie a que la empresa se pusieras las pilas. “El regreso del 2° clasificado del año pasado no hará desaparecer el Torneo Clasificatorio previsto”, dijeron en relación con los versus ya programados de los que no se tiene más información.

“Sabemos que los cupos están tomados ya que por cuestiones de tiempo no habíamos podido llegar a un acuerdo en primera instancia. Gracias a los que no dejan de enviarme mensajes lindos llenos de energía, ustedes están haciendo que esto sea posible”, escribió el freestyler nacional.