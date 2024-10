Victoria’s Secret busca la redención con un desfile que trajo de vuelta las alas, sus rostros más conocidos y otras sorpresas

El desfile de la popular marca de lencería regresó tras seis años de ausencia (sin contar el fallido intento del año pasado). La pasarela estuvo llena de ángeles y sorpresas, que dejaron a más de uno boquiabierto.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La tarde del 15 de octubre fue de las más esperadas por las ‘it girls’ que, con nostalgia e ilusión, querían ver desfilar a Adriana Lima, Alesandra Ambrosio, Gigi Hadid, Barbara Palvin, entre otros viejos rostros conocidos como los ángeles de Victoria’s Secret.

Y es que tuvieron que pasar seis años, sin contar el errado desfile del 2023 que tuvo más críticas que aciertos, para disfrutar nuevamente de los brillos, las plumas y el encaje de las modelos más icónicas de la marca, quienes alzaron con orgullo sus alas. Poco importó que la firma haya sido criticada por la falsa perfección y la misoginia.

La Gran Manzana fue la sede escogida para retomar el desfile.

Gigi Hadid en el desfile de Victoria's Secret que se realizó en Nueva York. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ANGELA WEISS

Los ángeles cayeron sobre la pasarela

El show inició con la presentación de la cantante tailandesa Lisa. Seguido, una modelo emergió del suelo: se trataba de Gigi Hadid, quien, envuelta en lencería satinada de color rosado, abrió sus alas y marcó el camino para que los ángeles comiencen a desfilar.

Las modelos mostraron encajes, plumas, transparencias y mucho brillo en tonalidades pasteles y rosas. Todas ellas marcaban el paso al ritmo de la música. No pasó mucho hasta que Adriana Lima, de 43 años, hizo su aparición. Los espectadores no podían creer que la modelo había regresado ‘ha casa’, como lo había mencionado anteriormente en un video promocional del desfile.

Esa fue la primera gran sorpresa (porque vinieron más). Candace Swanepoel apareció desfilando con alas en forma de letras que decía Victoria’s Secret al ritmo de Tyla, otra cantante invitada. Lila Grace Moss, la hija de Kate Moss, también retornó a la pasarela con todo su encanto. Barbara Palvin apareció luciendo un vestido lencero de color plateado y sus alas metálicas a juego. Ella se mostró emocionada durante su caminata y celebró que su esposo, Dylan Sprouse, le hiciera barra mientras sostenía imágenes de sus mascotas.

Kate Moss desfiló vestida de encaje negro y alas del mismo color.Fuente: AFP

Inclusión y diversidad en el desfile de Victoria’s Secret

Nadie imaginó que el desfile rompería sus clásicas normas e incluyera modelos maduras como Kate Moss y Carla Bruni. Ambas debutaron en el desfile y dejaron a más de uno boquiabiertos. Otro momento álgido fue la aparición de las modelos plus size como Ashley Graham, Paloma Elsesser, entre otras.

Salvo por su aparición en el desfile de Saint Laurent, la modelo Bella Hadid no desfilaba desde hace dos años. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ANGELA WEISS

Regresaron las ángeles más icónicas

Cuando el show se acercaba a su final, la modelo Bella Hadid apareció cargando sus alas de color rojo con una gran cola del mismo tono, mientras Cher entonaba clásicos de los 80 como Believe y Strong Enough. Ya para el final, la veterana modelo Tyra Banks cerró el desfile a lo grande. La purpurina rosada caía sobre su rostro y eso no le impedía marcar el paso y mover las caderas. Su presencia trajo consigo los recuerdos de su última pasarela hace 20 años.

Hay quienes criticaron en redes sociales que el show no tenía el escenario ni la estética de los desfiles pasado, pues solo una pared de vidrios con juego de luces no era suficiente para el regreso de las ángeles. Sin embargo, el minimalismo del espacio hacía que las modelos cobren mayor relevancia (y sí que se hicieron notar).