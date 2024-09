La serie de moda francesa La Maison aborda la cultura de la cancelación, ¿qué piensan sus protagonistas?

Hay una nueva serie de moda en el streaming: La Maison. Esta ficción reúne a un elenco de lujo para abordar la cultura de la cancelación, las guerras de poder y el rumbo de la moda. RPP conversó con sus protagonistas.

Las series de moda se apoderaron de la pantalla y los estrenos llegaron en seguidilla: Cristóbal Balenciaga, The New Look, Becoming Karl Lagerfeld y La Maison. Esta última serie, que acaba de estrenar sus dos primeros episodios en AppleTV+, se diferencia del resto por retratar la guerra de poder de dos grandes casas de moda.

La Maison inicia con el escándalo que enfrenta la casa de modas LEDU, luego de que se difundiera un video viral que compromete a su director creativo (Lambert Wilson) con comentarios xenófobos. Perle Foster (Amira Casar), la musa del modisto francés que siempre estuvo bajo su sombra cobrará protagonismo y buscará reinventar la empresa. Mientras eso ocurre, Diane Rovel (interpretada por la icónica modelo y actriz francesa Carole Bouquet) es la despiadada directora ejecutiva del grupo de lujo Rovel que lanzará una ofensiva para adquirir la casa de modas LEDU. El juego de venganza dará inicio y el curso de la moda será lo último que preocupe.

La serie, creada por José Caltagirone y Valentine Milville, aborda la cultura de la cancelación. | Fuente: Apple TV+

La serie, creada por José Caltagirone y Valentine Milville, también aborda la cultura de la cancelación, pues un solo video en redes sociales puede cambiar la percepción que se tiene de una marca y de su diseñador. Sobre esta premisa, RPP conversó con los protagonistas.

¿Qué piensan del poder de las redes sociales para contribuir en la cancelación de una persona?, les consultamos. “Es abominable. Creo que la justicia debe hacerse en los tribunales y no podemos hacerlo nosotros, no somos forajidos, no estamos en el Viejo Oeste. Tan pronto como alguien tiene la más mínima sospecha sobre alguien, esa persona queda estigmatizada de por vida y ese es un juego muy malo”, responde Amira Casar.

Por su parte, Lambert Wilson indica: “Es como si creyeras en buenas críticas, también tienes que creer en las malas. Por eso, es mejor no leer nada en absoluto. Es lo que pienso con relación a las redes sociales. No leo nada relacionado y no juzgo a las personas”.

Antoine Reinartz y Zita Hanrot interpretan a los jóvenes diseñadores de La Maison. | Fuente: Apple TV+

Luchas de poder en La Maison y el ascenso de los ‘nepo babies’

La Maison es una tragedia con mucho drama. Las familias que se enfrentan por dominar la industria de la moda guardan relación fraternal. Víctor Ledu (Pierre Deladonchamps) es un alto ejecutivo que debe apoyar a la familia de su esposa en la compañía Rovel aunque ello signifique traicionar a su hermano, el director creativo de la casa de modas LEDU. “Esa es la lucha que él tiene porque creo que quiere vengarse de su familia, principalmente de su hermano, pero al mismo tiempo quiere tener éxito. Es difícil porque debe traicionar a su familia”, reconoce Deladonchamps sobre su personaje.

Mientras sucede esta búsqueda de éxito y reconocimiento en la casa Rovel, en el corazón de la maison LEDU se preguntan quién podrá asumir la dirección creativa. Perle Foster propone contratar a Paloma Castel (Zita Hanrot), una diseñadora joven con una visión fresca. Sin embargo, Vincent Ledu (Lambert Wilson) sugiere que su sobrino Robinson Ledu (Antoine Reinartz) siga la línea de sucesión. ¿Qué se piensa de los ‘nepo babies’ y qué retos enfrentan? Le consultamos a Antoine Reinartz: “Es difícil para Robinson decir lo que piensa a pesar de que sabe lo que quiere. Se reduce todo el tiempo. Es difícil para él porque no puede construirse al no saber qué es lo que merece porque le tildan de ‘eres el hijo de’. Tampoco me gusta usar el término ‘nepo baby’ porque reduces a una persona a solo una parte”.

¿Dónde se puede ver La Maison?

La serie de moda francesa estrena episodios todos los viernes en la plataforma AppleTV+ hasta el 15 de noviembre. Se trata de una ficción que aborda las luchas de poder que enfrentan dos grandes conglomerados de moda. La venganza será el objetivo principal y la moda lo último en lo que se piense.