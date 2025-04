Conoce a Kené Kaya, marca peruana que vestirá a Los Mirlos con arte shipibo-konibo en su segundo show en Coachella

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alessandra Durand recuerda que su nexo con la comunidad Shipibo-Konibo comenzó después de la pandemia, tras visitar Cantagallo y conocer a la artista Olinda Silvano. “Ella me mostró todo el arte, me compartió el significado profundo que hay detrás de los diseños, me cantó icaros y me introdujo a la cosmovisión Shipibo”, comenta la diseñadora peruana detrás de la marca Kené Kaya a RPP.

Después de ese encuentro, Durand comenzó a trabajar con la comunidad Shipibo-Konibo en un proyecto de moda con las artesanas. “Nuestro primer trabajo en conjunto fue explorar cómo integrar el arte textil Shipibo en prendas contemporáneas. Yo les mostraba diseños actuales y pensaba junto a ellas cómo se podía incorporar el arte tradicional en esas piezas”, explica la creativa.

Desde entonces, Kené Kaya busca preservar el arte ancestral a través de la integración de los patrones y diseños en prendas de moda. Por eso, cuando Alessandra Durand supo que la agrupación peruana Los Mirlos se presentarían en Coachella no dudó en contactarlos vía Instagram para colaborar con ellos.

“Tuvimos varias reuniones en las que pudimos intercambiar ideas y explorar cómo integrar el arte Kené de forma auténtica y significativa en su vestuario para este evento tan emblemático”, revela la diseñadora, quien propuso que la banda lleve arte kené en su vestimenta durante su segunda presentación en el festival californiano.

De Cantagallo a Coachella: arte kené para el mundo

Durante su segundo show en Coachella, Los Mirlos lucirán camisas y accesorios con arte kené, elaborados en colaboración con la Asociación de Madres Artesanas Shinan Imabo, de Cantagallo. Las piezas llevarán el ‘xao kené’, uno de los estilos más antiguos dentro del arte kené, el cual se diferencia por tener patrones geométricos más grandes e imponentes.

Sobre el estilo de las piezas, Durand recuerda la explicación que le brindaron las maestras artesanas: “‘Xao’ significa ‘hueso’ en lengua shipibo y los patrones de este estilo representan los huesos de los peces, que eran parte fundamental de la alimentación de los ancestros shipibos en la selva”.

¿Dónde adquirir las prendas de Los Mirlos?

Para la presentación de Los Mirlos en Coachella, Durand confirma que se confeccionaron 10 camisas y 10 accesorios. “Aunque se presentan solo siete miembros de la banda, decidimos hacer piezas adicionales por si acaso surgía algún imprevisto o cambio de último minuto”, revela la creativa y añade que las piezas no estarán a la venta.

“La intención detrás del vestuario no fue comercial, sino artística y cultural. El objetivo principal fue compartir el arte ancestral de la Amazonía peruana con el público en un escenario global como Coachella, y dar visibilidad al talento peruano de nuestras artesanas de Shinan Imabo, así como a la comunidad de Cantagallo”, sostiene.

Sin embargo, Alessandra Durand comenta que surgió la idea de poner en venta las pulseras creadas por las madres artesanas de la comunidad Shinan Imabo, quienes recibirían e 100% de las ganancias. Una oportunidad para acercarnos al arte ancestral y conocer más sobre la cultura shipibo-konibo.