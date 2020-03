Marco Zunino volverá a interpretar su icónico papel de Billy Flynn en "Chicago", musical que será repuesto en México. | Fuente: Instagram / Marco Zunino

Un peruano nacido en Puerto Rico que tuvo éxito en Broadway (Estados Unidos) y construye un nuevo futuro en México. La vida de Marco Zunino parece transitar entre estos tres destinos, pero en el corazón de su carrera está el Perú.

Pero, actualmente, el actor está de paso por nuestro país y aprovechó en contar a RPP Noticias detalles sobre la próxima reposición de “Chicago” —musical que protagonizó hace unos años en Broadway (Estados Unidos)—, ahora en México, país donde radica desde hace un año.

“Es un elenco totalmente distinto, por consiguiente, trae cosas muy nuevas”, señaló el intérprete. “También es un público distinto. Por más que mi carta de presentación es Broadway, y es muy fuerte, el público mexicano no me conoce y hay muchos mexicanos que han querido hacer este rol”, añadió, haciendo alusión al personaje Billy Flynn.

Además, destacó que en esta oportunidad compartirá escenario con estrellas “muy conocidas allá y muy, muy profesionales” como Bibi Gaytán, María León y Michelle Rodríguez. “El montaje es igual al de Broadway, solo que en castellano”, afirmó.

Sin embargo, pese a desenvolverse en un entorno latinoamericano y no tener, por ende, problemas con el idioma, Zunino afirmó que el medio mexicano tiene ciertas exigencias a quienes se atreven a probar suerte en él. Uno de ellos, precisamente, es el acento peruano que lleva, el cual debe tratar de modular hasta parecer lo más neutro posible.

“Te piden un acento neutro, no el mexicano per sé. Pero aparte palabras que desconozco: apantallar, chambrita… hubo un par de expresiones que me costaron trabajo. Lo más difícil fue que se me venía la letra [de ‘Chicago’] en castellano, en la versión peruana, que es distinta a la mexicana”, relató.

RETOS EN MÉXICO

A los 14 años, Marco Zunino arrancó una carrera actoral que lo llevó a ser parte de distintas producciones teatrales hasta que ingresó a la pantalla chica con “Nubeluz”. El salto a las telenovelas se produjo de una manera natural con su debut en “Canela”, primer paso en su camino hacia otras recordadas ficciones como “Torbellino”, “Cosas del amor”, entre otras.

Desde entonces, el actor ha cosechado muchos éxitos en su trayectoria, como ser el primer peruano en participar en una obra de Broadway hasta participar en producciones televisivas del exterior. Sin embargo, acomodarse a un país donde todavía es un desconocido trajo consigo otro tipo de desafíos, como afinar su acento para que no lo encasillen en determinados papeles extranjeros.

“Yo no soy conocido en México y cuando recién trabajas allá, llegas y nadie te conoce, pasa como en Perú también”, indicó a RPP Noticias. “Por más que tengas 80 mil años de carrera, hay productores que te dicen que tienes que pagar piso. Muy divertido cuando te dicen esas cosas”, agregó.

No obstante, Zunino logró abrirse paso en la televisión mexicana y logró interpretar un papel en “Juntos, el corazón nunca se equivoca”, telenovela de Televisa en la que encarna a un profesor de dos alumnos que sostienen una relación homosexual, todo un hito en la pantalla chica del país azteca. Y eso no fue todo: recientemente, también consiguió formar parte del elenco de “Control Z”, una serie de acción producida por Netflix.

DIFERENCIAS EN EL MEDIO

Las diferencias, se sabe, pueden ser odiosas, pero resultan insoslayables cuando Marco Zunino explica que, en las producciones internacionales, el sindicato de actores tiene una fuerte presencia, al contrario de lo que ocurre en el medio peruano.

“Acá no funciona el sindicato, es muy débil”, afirmó el intérprete de Billy Flynn. “Allá, aparte de tener un sueldo, el sindicato tiene un sueldo por horas y siempre hay alguien de allí viendo que las reglas se cumplan. El trato, sobre todo en exteriores… siempre tienes un baño, un tráiler, donde puedes estar cómodo antes de grabar. Tampoco voy a despotricar de las producciones en las que he estado. He estado muy feliz y esta es la realidad que nos tocó. Pero sí, fue una experiencia agradable estar en exterior y no tener que calatearme en la calle, porque tenía cambio de vestuario”, expresó.

En ese sentido, para Zunino, el convenio entre Netflix y Tondero para producir contenido original debe ser la excusa ideal para realizar proyectos de mayor ambición. “En primer lugar, [debemos] entender la responsabilidad que significa la producción de un nivel de competencia con otros países. Y ojalá que sea el comienzo de más producciones”, puntualizó.