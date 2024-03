Los actores y hermanos Mario y Óscar Casas son los nuevos íconos de la moda masculina de Scalpers

Los hermanos y actores Mario y Óscar Casas son los nuevos embajadores de la marca española Scalpers. Ambos conversaron con RPP sobre sus referentes de moda y próximos proyectos.

Es difícil separar a un actor del rol que marcó su carrera por la historia de amor que llevó al cine. Sucedió con Leonardo DiCaprio en Titanic, con Robert Pattinson en Twilight y, también, con Mario Casas en Tres metros sobre el cielo. Y aunque hayan pasado más de diez años del estreno de esta última película, el actor español reconoce que significó un antes y un después en su vida. Ahora él se coloca detrás de las cámaras y debuta en la dirección con Mi soledad tiene alas (2023), cinta que protagoniza su hermano menor Óscar Casas.

Trabajar juntos en el proyecto también les abrió las puertas dentro de la industria de la moda. Los hermanos Casas son los nuevos embajadores de la marca española Scalpers, cuyo anuncio los llevó de gira por México y Colombia para promocionar la colección primavera-verano 2024 de la línea masculina.

RPP estuvo presente en la rueda de prensa en Bogotá, donde Mario y Óscar Casas comentaron que no pensaron convertirse en referentes de estilo para las nuevas generaciones. “No sé si soy un ícono, pero sí tengo muchos referentes porque me gusta la moda[…] Me gusta mucho el estilo de Justin Bieber. Es un chico con una historia muy dura y lo admiro mucho”, reconoció Óscar Casas, de 25 años. Por su parte, Mario Casas, quien le lleva una década a su hermano, afirmó que su referente en la moda es el actor Marlon Brando: “Creo que cambió la moda masculina. Es un actor que empezó a expresar sus emociones, que lloraba y gritaba. Él usaba una casaca de cuero, una camiseta de tirantes y creo que para mí es un ícono de la moda y del cine. Me marcó mucho”.

Tanto Mario como Óscar quieren seguir trabajando juntos a la par que tener proyectos personales. Por un lado, el menor de los Casas se prepara para grabar El gran salto, un ‘biopic’ sobre el gimnasta olímpico español Gervasio Deferr, de quien contará su historia desde los 18 hasta los 37 años. Por otro lado, Mario Casas adelantó que grabará una nueva historia de amor con un guion épico y espera volver a dirigir en el 2025.

De generación en generación

Scalpers es una marca española creada por los empresarios sevillanos Borja Vázquez y Alfonso Vivancos en el 2007. Nació con el fin de ofrecer piezas de corte sartorial al público masculino. Poco a poco fue variando su estilo a prendas más casuales, pero muy elegantes.

Con los años, Scalpers también se diversificó y abrió una línea femenina y de accesorios. Además, llegó a nuevos públicos, pues tiene presencia en Europa, Medio Oriente y América Latina (principalmente en México, Colombia y Perú). ¿Cómo ha cambiado la marca en los últimos años? Borja Vázquez respondió a RPP: “La compañía surgió de un concepto más nicho, mucho más formal y sofisticado. Eso ha ido evolucionando con las tendencias del mercado a algo más desenfadado y fresco. Esto ha permitido que la marca se abra y entre de forma más natural a otros mercados”.

Borja Vázquez también reconoce la importancia de los hermanos Casas como nuevos embajadores de Scalpers, pues tienen un rango de edad que los diferencia y los ayuda a captar nuevos públicos. “Somos grandísimos amigos. Tenemos una gran relación con ellos que va más allá de la relación profesional, son parte de nuestra familia[…] Ellos usaban mucho la marca en sus eventos y no había una contraprestación de por medio, simplemente la elegían porque era lo que querían. Esto nos ayuda a comunicar, a través de su imagen, la relación que queremos que la marca tenga con nuestra comunidad: una muy cercana y de familia”, reconoció.

Además, Vázquez explicó la importancia generacional que tienen los embajadores. “Su diferencia de edades representa un poco lo que es la compañía. Tenemos una comunidad increíble en torno a los 20 y 25 años, pero también tenemos una comunidad enorme en torno a los 40. Nunca hemos querido ser una marca que se encasille en perfiles concretos generacionales, sino una marca abierta que puede crecer con la persona”.

Óscar y Mario Casas estuvieron de gira por México y Colombia para promocionar la línea masculina de Scalpers. | Fuente: Scalpers

Scalpers aterriza en Perú

En diciembre del año pasado, Scalpers llegó al Perú e inauguró su primera tienda en el Centro Comercial Larcomar, de Miraflores. José Luis del Valle, brand manager de la firma en Perú, comentó que lograron capturar a un público que se encontraba huérfano. “Había una parte del mercado que ninguna otra marca había suplido. Ha sido interesante la reacción de nuestro público. Por ahora solo tenemos la línea masculina por temas de espacio. Pero este año tenemos un proyecto de expansión para tener otra tienda en el Jockey Plaza”, reveló Del Valle.

¿Perú podrá contar con los hermanos Casas para promocionar Scalpers? Le consultamos al representa de marca: “Nosotros trabajamos de la mano con casa matriz. Todo lo hacemos con ellos. Necesitamos un poco más de fuerza a la marca y más posicionamiento. Posiblemente podremos hacerlo en un futuro”.

Queda esperar y apostar por la moda masculina que cada año cobra más fuerza.