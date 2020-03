Marvel anunció el equipo creativo que se hará cargo del regreso de Ultraman al cómic este 2020

Ultraman pasará a formar parte del universo de Marvel. | Fuente: Marvel Entertainment

En noviembre de 2019, Marvel Entertainment anunció su nuevo superhéroe: Ultraman, la icónica figura de la cultura pop japonesa que fuera creada por Eiji Tsuburaya y Tetsuo Kinjo en 1966 y tuvo una duración de 40 episodios en la televisión japonesa.

La noticia fue anunciada en la Tokyo Comic Con y, en su momento, CB Cebulski, editor de Marvel, se mostró ansioso por empezar el proyecto, hecho posible en asociación con Tsuburaya Productions.

Así, este 29 de febrero, Marvel anunció durante el panel “Marvel Comics: Next Big Thing” que el equipo creativo a cargo de llevar al superhéroe nipón a una serie de cómics está conformado por los escritores Kyle Higgins y Mat Groom junto a los ilustradores Francesco Mana y Ed McGuinness.

Aunque todavía se desconoce la fecha de lanzamiento, la famosa ‘Casa de las Ideas’ aseguró que no pasaría de este 2020, por lo que pronto habrían más noticias en torno a esta propuesta.

Ultraman ya pertenece a la casa Marvel y cuenta con un equipo creativo que le dará vida en los cómics. | Fuente: Marvel Entertainment

SERIES DE MARVEL EN CAMINO



Las series de Marvel son los proyectos más esperados de Disney+. "WandaVision" y "The Falcon and The Winter Soldier" llevarán el Universo Cinematográfico de Marvel al servicio de streaming y ahora la compañía ha dado por fin pistas de sus fechas de estreno.

Durante una reunión de inversores de Disney, el CEO Bob Iger confirmó algunas fechas de lanzamiento del contenido que llegará a Disney+. "WandaVision", protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, originalmente iba a estrenarse en la primavera de 2021, pero ahora se sabe que la ficción llegará en diciembre de 2020. Por su parte, la producción encabezada por Anthony Mackie y Sebastian Stan estará disponible en agosto de 2020.

En la celebración de la final de la Super Bowl los fans pudieron ver por primera vez metraje de "WandaVision" y "The Falcon and The Winter Soldier" en un tráiler de Disney+. Un clip que también trajo un adelanto de "Loki", otras de las ficciones del UCM que llegará a la plataforma.