¿Cómo fue debutar en el Milán Fashion Week? La modelo peruana Alanis Huanay cuenta su experiencia

Tiene 26 años y está dando sus primeros pasos en la industria del modelaje en Europa. Alanis Huanay conversó con RPP sobre los retos que enfrentan las modelos para hacerse un lugar en las pasarelas más importantes del mundo.

Su deseo era desfilar en Milán Fashion Week y lo consiguió. Esperó más de dos horas para hacer el casting y Alanis Huanay, la modelo peruana, de 26 años, puede decir orgullosa que debutó en una de las pasarelas más importantes del mundo de la mano de la firma italiana Act n°1, de los diseñadores Luca Lin y Galib Gassanof.

Con paso firme, la joven modelo lució una gabardina de seda estampada en tonos pasteles, un bolso pequeño de color negro y unos tacones de tiras del mismo color. El atuendo quedó registrado en una publicación del Instagram de Huanay, quien acompañó la fotografía con un mensaje: “Lo soñé, lo pedí y lo conseguí”.

¿Cómo logró cumplir su sueño de desfilar en una de las capitales de la moda? La modelo peruana cuenta a RPP Noticias su experiencia: “El año pasado, le pedí a mi agencia Two Management Barcelona que me ayuden a desfilar en Milán Fashion Week. Ellos fueron sinceros conmigo y me hicieron pisar tierra: me contaron sobre la realidad de las pasarelas y la competencia que existe”.

Pese a los comentarios de su agencia, Huanay no se dio por vencida y mantuvo su objetivo en el horizonte. Transcurrió el tiempo y surgió la posibilidad de contactar a una agencia en Milán. “En enero me preguntaron si me gustaría participar del Milán Fashion Week y si podía viajar para estar en los castings. Y dije que sí. Me presenté e hice cola como por dos o tres horas. Llegué [al de la firma Act n°1] cerca de las 7 de la noche, pasé la audición, hice el fitting (la prueba de vestuario) y me fui a mi casa a la medianoche a esperar el correo de confirmación. Este puede llegar en la noche o temprano por la mañana. Y así pasó: recibí el correo y comencé a llorar, a brincar”, rememora entusiasmada la modelo.

EL RETO DE LA PASARELA

Alanis Huanay se inició en la industria del modelaje a los 17 años. Tomó clases básicas de pasarela en una escuela de modelaje de Los Olivos. Participó en concursos de belleza y ganó el certamen Miss Lima Norte y el Miss Lima Turismo. Después de esas experiencias, la modelo se topó con Richard Dulanto, reconocido cazador de talentos que vio su potencial y le abrió las puertas en la industria de la moda peruana.

En el 2018, su camino en la escena local se interrumpió tras viajar a Europa, pues trabajó como niñera y ayudante de limpieza. Dos años después, regresó al Perú y, en plena pandemia, participó del concurso Model of the Year y ganó. El certamen la ayudó a retomar el modelaje y abrirse camino en el extranjero. Desde entonces, Alanis Huanay reside en Barcelona, ciudad en la que planea quedarse.

Alanis Huanay se inició en el modelaje a los 17 años.Fuente: Instagram @alanishuanay_

NUEVOS PROYECTOS

Después de su debut en Milán Fashion Week, Alanis Huanay buscará estudiar interpretación y actuación para encontrar mejores oportunidades de trabajo. Además, contó que seguirá trabajando en el modelaje, no solo en pasarelas, también en comerciales. No dudamos que su carrera seguirá en ascenso.