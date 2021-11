Sonaly Tuesta y Rocilda Nunta son designadas como viceministras del Ministerio de Cultura. | Fuente: Composición

Sonaly Tuesta y Rocilda Nunta son designadas como viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales y viceministra de Interculturalidad, respectivamente, por la ministra de Cultura, Gisela Ortiz.

Como es de conocimiento, Tuesta ha estado al frente del programa “Costumbres”, emitido por TV Perú, por más de 20 años donde impartió la tradición de diversos pueblos indígenas tanto como su gastronomía, cultura y más.

Además, en el 2015, recibió el reconocimiento de ‘Personalidad Meritoria de la Cultura’ otorgado por el Ministerio de Cultura por su trabajo en favor a la difusión de la cultura de nuestro país.

La ministra de Cultura, @gise_ortiz, designó a Mariela Sonaly Tuesta Altamirano, viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, y a Rocilda Nunta Guimaraes, viceministra de Interculturalidad.https://t.co/nS9sh6XvZD — Ministerio Cultura (@MinCulturaPe) November 6, 2021

¿Quién es Rocilda Nunta?

Por su parte, Rocilda Nunta, del pueblo shipibo-konibo, será viceministra de Interculturalidad. Nunta es educadora de formación con estudios de Diplomado en Derecho y Gestión Territorial. Tiene amplia experiencia en asuntos de género y actividades vinculadas a pueblos indígenas.

Posee experiencia de facilitación de talleres de capacitación sobre pueblos indígenas manejo de metodologías participativas, vivenciales e interculturales, entre otros.

Laboró hasta hace algunos días en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana AIDESEP como directora de Programa Mujer Indígena.

Tiene una trayectoria de experiencia que le ha permitido desempeñarse en diferentes entidades públicas y organismos no gubernamentales.

