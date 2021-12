Samantha Batallanos representa al Perú en el certamen Miss Grand International. | Fuente: Instagram / Samantha Batallanos

El Miss Grand International 2021 viene desarrollándose por estos días en Tailandia. Allí se encuentra ya la representante del Perú, la modelo Samantha Batallanos, quien busca llevarse la corona frente al resto de contrincantes que provienen de más de 50 países.

Con una sólida trayectoria en pasarelas, Batallanos tiene 26 años y una amplia experiencia en el modelaje. Participó en certámenes como Miss Perú Universo, en sus ediciones de 2012 y 2017, y llevó el nombre de nuestro país al Miss Landscape International 2018.

Por ello, espera dejar en alto al Perú en una nueva edición del Miss Grand International, donde ya tuvo su momento de brillar durante el desfile de trajes típicos. Desde sus redes sociales, Samantha Batallanos comentó que su vestido está inspirado en los colores del paucar.

Confeccionado por el diseñador Beto Pinedo, el traje de la reina de belleza, según comentó en su cuenta de Instagram, toma los colores negro y "amarillo encendido" de esta ave típica de "las zonas de bosques tropicales en Tumbes".

"El paucar es un ave muy inteligente que imita los cantos y llamadas de los campesinos y de algunos animales, en especial el cacareo de las gallinas", comentó Samantha Batallanos.

En el Miss Grand International 2021, Samantha Batallanos viste un traje típico diseñado por Beto Pinedo e inspirado en el ave paucar, originario de Tumbes. | Fuente: Instagram / Samantha Batallanos

Miss Grand International: fecha para ver la final

Con un total de 60 candidatas, el Miss Grand International 2021 se lleva a cabo en Bangkok, la capital de Tailandia. Su ceremonia principal se realizará el sábado 4 de diciembre en el Show DC Hall, después de que las reinas de belleza hayan atravesado por distintas competencias.

Las fases del certamen por las que las concursantes deben atravesar son: la de traje típico, traje de baño, vestido de noche, redes sociales y las votaciones, todas ellas organizadas por el Miss Grand International Organization.

Este 1 de diciembre, se desarrollará un ensayo previo a la gran final. El 2 de diciembre, habrá una competición preliminar, al día siguiente un ensayo y ejecución, y el 4 de este mes se elegirá a la ganadora del Miss Grand International 2021.

Así, el sábado se conocerá quien será la sucesora de Abena Appiah, la reina estadounidense que se llevó la corona en el Miss Grand International 2020.

