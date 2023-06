Miss Grand Perú 2023: fecha, hora, dónde y cómo ver el certamen nacional

Después de vivir la experiencia del Miss Perú, ahora llega el Miss Grand Perú 2023 donde once participantes demostrarán en el escenario por qué deben llevarse la corona y representar a nuestro país en el certamen internacional que se realizará el 25 de octubre en Vietnam.

Como se recuerda, en el 2017, Perú fue ganador del Miss Gran Internacional ese año con María José Lora siendo la primera sudamericana –y la única peruana hasta el momento- en lograr este título.

Para el Miss Grand Perú 2023, hay rostros conocidos como Luciana Fuster, Brenda Serpa, y más. Conoce este y más detalles como todas las participantes, la hora, dónde y cómo ver el certamen de belleza en esta nota.

Participantes del Miss Grand Perú 2023

1. Zuliet Seminario

2. Michelle Choque

3. Anahy de la Colina Sosa

4. Alejandra Espino

5. Sheyla Zuñiga

6. Nicolle Tassara

7. Carla Ramos

8. Fairús Oré

9. Pía Requejo

10. Brenda Serpa

11. Luciana Fuster

Fecha y hora para ver el Miss Grand Perú 2023

El jueves 22 de junio se llevará a cabo el certamen de belleza del Miss Grand Perú 2023 a partir de la 1:50 p.m.

¿Dónde ver EN VIVO el Miss Grand Perú?

El evento EN DIRECTO será transmitido en el programa 'Mande quien mande' en América Tv y también por Youtube a través de la cuenta del Miss Perú.

Miss Grand Perú 2023: horarios en el mundo

Perú: 1:50 p.m.

Ecuador: 1:50 p.m.

Colombia: 1:50 p.m.

México: 1:50 p.m.

Chile: 3:50 p.m.

Bolivia: 2:50 p.m.

Venezuela: 2:50 p.m.

Argentina: 3:50 p.m.

Brasil: 3:50 p.m.

Estados Unidos (Florida): 2:50 p.m.

España: 8:50 p.m.

Luciana Fuster en el Miss Grand Perú

Luciana Fuster no ha dado detalles de su decisión después de dar un paso al costado del Miss Perú para formar parte del Miss Grand Perú, pero declaró que mientras balanceaba su trabajo en 'Esto Es Guerra' y su preparación para el certamen de belleza, sentía la presión y el estrés del concurso.

"Tengo días de mucho cansancio, estrés. Tengo muchas cosas mezcladas porque soy humana, porque me pasa de todo", contó en su cuenta de Instagram.

Agregó que el tiempo previo a su participación en el concurso de belleza es retador para ella, incluso emocionalmente. "A todo el mundo le pasa diferente cómo expresa o cómo siente esos momentos. Yo me encierro, no quiero que nadie me diga nada porque lloro, porque saben que yo soy bien llorona y, finalmente, las cosas me están saliendo bonitas", añadió.

Asimismo, Luciana Fuster mencionó que ambos trabajos son parte de su rutina diaria. "Mis días empiezan muy temprano. Me despierto a las 7 a.m., más o menos, me ducho, desayuno o lo que me alcance a hacer. Tengo radio hasta el mediodía. De frente me tengo que ir al canal, muchas veces, por los ensayos de baile que son dos o tres horas y estoy todo el día", declaró.