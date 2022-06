Alessia Rovegno, nuestra flamante Miss Perú 2022, se llevó 10 mil dólares en efecto tras su coronación. | Fuente: Instagram / Alessia Rovegno

El 14 de junio, Alessia Rovegno fue coronada Miss Perú 2022. A casi dos semanas de esta elección, vale preguntarse cuál fue el premio de nuestra nueva reina de belleza y cuáles serán sus principales funciones durante su reinado.

En primer lugar, hay que mencionar que Alessia Rovegno, al ser elegida nuestra representante en Miss Universo, se llevó la suma de 10 mil dólares; además de electrodomésticos. El premio también incluye los gastos para su preparación para el certamen Miss Universo, así como los gastos de viaje.

Por el lado de sus funciones como Miss Perú 2022, Alessia Rovegno deberá prepararse lo mejor posibe para Miss Universo 2022, que se llevará a fin de año. Asimismo, participará en obras benéficas coordinadas por la organización del certamen local.

¿Las Miss Perú reciben un sueldo?

La ex reina de belleza Marina Mora explicó a Infobae que no es usual que las Miss Perú reciban un sueldo; sin embargo, también expresó que esto va a depender de las reglas de cada edición del certamen. También comentó que suelen recibir un ingreso de parte de alguna de las marcas auspiciadoras del concurso.

Infobae también habló con Santiago Delgadillo, director de Miss Sudamérica, quien concordó con Marina Mora en que los ingresos de la Miss Perú dependen de la organización y su acuerdo con los auspiciadores, pero que lo usual es que reciban un premio en efectivo, así como canjes en productos o servicios.

Miss Perú 2022: Nicole Faverón asegura que Tatiana Calmell tuvo mejor desempeño que Alessia Rovegno

Nicole Faverón, ex miss Perú, dio su punto de vista sobre Alessia Rovegno luego de ganar el certamen de belleza de Miss Perú 2022 hace una semana. La modelo se mostró a favor de los jueces quienes le dieron la corona, pero considera que Tatiana Calmet fue mejor.

“Ambas me parecen bellas como para representar a Perú en Miss Universo. Pero es verdad que, en la ronda de preguntas, Tatiana tuvo un mejor desempeño”, escribió en sus redes sociales en referencia a Valeria Flórez y Tatiana Calmell.

Igual que Marina Mora, Nicole Faverón también rescató el lado positivo de que Alessia Rovegno sea la nueva Miss Perú 2022. “Será una gran concursante”, comentó refiriéndose al Miss Universo.

