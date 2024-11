"Voy a ir por esa corona": Tatiana Calmell se prepara para conquistar el Miss Universo 2024

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A poco de llevarse a cabo la gala del Miss Universo 2024 el sábado 16 de noviembre, Tatiana Calmell, representante de Perú, está cumpliendo una serie de actividades previo a la ceremonia y entre ellos están las entrevistas con medios internacionales. Esta vez, la modelo nacional conversó con Telemundo donde contó que está enfocada en ganar.

"Tengo visión de que voy a ir por esa corona. Si es así, pues me tocaría trabajar muy duro", confesó, mencionando que, de ser Miss Universo, se dedicará al 100% en sus responsabilidades. Sin embargo, se puso en la posición de que suceda todo lo contrario: "Si no se da, me tomaría un break muy largo para reconectar conmigo misma para poder viajar y compartir con su familia".

¿El Miss Universo 2024 tendrá como ganadora a Tatiana Calmell? Osmel Sousa, conocido como el Zar de la Belleza y asesor de Miss Universo, comentó en el programa En Casa con Telemundo que la peruana es una de sus candidatas latinas favoritas. "Las latinas siempre son fuertes... México, Perú, Venezuela y Colombia. Las he visto a todas, y son bellísimas", afirmó.

Además, ofreció algunos consejos para ella: "Salir a desfilar en la noche del Miss Universo es interpretar un personaje. Debes salir concentrada. No se trata solo de desfilar por desfilar". Añadió: "Desfila con aplomo, sin nervios, tal como lo hiciste en Miss Perú, donde lo hiciste muy bonito".

#MissPerú comparte que usa aloe vera como su secreto de belleza 💁‍♀️ y lograr ganar la tan esperada corona para Perú. 🇵🇪✨ Vive #MissUniverso el 16 de noviembre a las 6PM ET/3PT por #Telemundo #MissUniverso73 #MissUniverse #RapiditasMissU pic.twitter.com/RtdNE3VCu5 — Telemundo (@Telemundo) November 8, 2024

¿Cómo votar por Tatiana Calmell para el Miss Universo 2024?

1. Descarga la aplicación del Miss Universo.

2. Dale clic a "Votar por tu favorita".

3. Desliza hacia la parte final de la pantalla y dale clic en el rectángulo blanco que dice "Vota ahora".

4. Busca la imagen de la Miss Perú 2024, Tatiana Calmell.

5. El primer voto es gratis

6. ¡Listo!

* Recuerda que hay un pago que se debe realizar para los votos siguientes. Por $ 1 (S/ 3.69) se pueden conceder tres votos; por $ 4,99 (S/ 18.99), 15 votos; por $ 9,99 (S/ 36.99), 40 votos. Y así sucesivamente. En una sola transacción, por $ 199,99 (S/ 749.99), se puede generar 1.000 votos a la candidata elegida.

La modelo peruana Tatiana Calmell ya está en México para sumarse a las actividades previas al Miss Universo 2024. Fuente: @taticalmelldelsolar

¿Quién es Tatiana Calmell?

Tatiana Calmell del Solar, nacida el 22 de julio de 1995 en Breña, Lima, tiene 29 años y creció en San Miguel. Su primer contacto con el mundo del modelaje fue a los 14 años, cuando comenzó a aparecer en comerciales de televisión. Durante su etapa escolar, participó en el Elite Model Look junto a figuras como Janick Maceta y Alondra García-Miró.

A los 18 años, Tatiana fue parte del reality Perú Next Top Model, donde su experiencia previa en las pasarelas la hizo destacar. Sin embargo, su participación fue polémica, ya que fue eliminada tras acusar al modelo brasileño Antonio Borges, miembro del jurado, de haberla tocado inapropiadamente durante una sesión de fotos.

A pesar de este incidente, continuó su ascendente carrera en el modelaje, protagonizando comerciales, portadas de revistas y siendo imagen de diversas marcas. Paralelamente, estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad San Martín de Porres. A los 26 años, incursionó en la actuación con un papel en la telenovela Princesas de América Televisión.

Podcast recomendado Conexión, conversó con Tatiana Calmell, Miss Perú 2024 sobre sus expectativas de representar al Perú en el Miss Universo que se realizará en noviembre en México. Tatiana, modelo y actriz, dijo que toma con responsabilidad su elección, qué pondrá todo su esfuerzo por cumplir un buen papel, que se preparará muchos más y qué desde su posición tratará de ayudar a los que lo necesiten. Leer más Conexión | programa Miss Perú 2024, Tatiana Calmell en Conexión