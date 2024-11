"Es un manipulador, no merece tener la franquicia": Italy Mora critica al director de Miss Panamá por su expulsión

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A poco de llevarse a cabo el Miss Universo 2024, la expulsión de Miss Panamá generó una serie de críticas ya que la candidata

Italy Mora no podrá participar en el certamen de belleza por lo que le quita la ilusión de llevar la segunda corona para su país.

Desde la organización se encargaron de emitir un comunicado explicando las razones de su destitución y se centraron en resaltar la importancia de "adherirse a principios éticos sólidos, como la confidencialidad y el respeto, para mantener la integridad de nuestra organización y el bienestar de nuestras participantes".

Por ese motivo, los rumores de una supuesta discusión entre Miss Panamá y Miss República Dominicana, aumentaron; sin embargo, corría otro comentario donde Italy Mora había pasado la noche con Juan Abadía, su pareja . Para aclarar su situación, la modelo concedió una entrevista al medio La Mordida donde acusó a César Anel Rodríguez, director de la Organización Señorita Panamá, de ser el responsable de su expulsión.

De acuerdo con su testimonio, bajo "el mandato de César", Mora salió de su habitación del hotel en México para ir a otro cuarto donde la iban a maquillar durante la madrugada. Esta acción está prohibida, según las normas del Miss Universo. Ahí tuvo un cruce de palabras con Anel ya que tampoco tenía ropa para el evento y, minutos después, tocaron la puerta, y vieron que la candidata estaba con su pareja.

"Tienen todo el derecho de sacar miles de especulaciones porque estábamos solamente nosotros dos y no podía estar allí. Lo que la gente no sabe es que en esa habitación se quedaba César, comentó Italy Mora. En la entrevista, la modelo estuvo acompañada de Juan Abadía quien contó por qué se encontraba también en el hotel. "Cuando llegué, ella no tenía ni un tacón, ni un vestido, ni un panty. Yo fui quien le compré todo, incluido el vestido de Carolina Herrera, que costó casi siete mil dólares".

Cabe resaltar que las organizaciones de cada país son los encargados de costear los gastos de las representantes, pero esta vez no fue así. En ese momento, Miss Panamá intervino y mencionó que había transferido una gran cantidad de dinero al director de la Organización Señorita Panamá para sus preparativos previo al Miss Universo.

"Desde el primer día que gané la corona, tuve que pagar todo. Tengo pruebas de las transferencias que le he hecho", agregó. La modelo aseguró que le dio 3 mil dólares a Anel porque estaba detenido en el Amador Convention Center (antiguo Figali), lugar donde se llevó a cabo el Miss Panamá 2024. "No podía salir de ahí, los guardias lo tenían arrestado prácticamente porque debía y tuve que sacarle de su apuro". Desde que ganó la corona, le ha dado al director "mínimo 100 mil dólares". "Él no ha costeado nada, ni siquiera lo que uno comía", dijo, mostrando las capturas de las transferencias. "Tiene deudas en Panamá y yo tenía que resolver esas deudas".

Pese a ello, se culpó de haber ido a la mencionada habitación para que la maquillen. "Me hago responsable, tengo que acatar las consecuencias". Asimismo, dejó en claro que la organización del Miss Universo no tiene nada que ver en esta 'pelea'. "Ellos solamente siguieron sus reglas". Para que a la próxima Miss Panamá no le pase lo mismo, denunció públicamente el proceder de Anel Rodríguez.

"Estoy aquí a hablar por ellas porque hay muchas que no se atreven. Yo sí lo voy a hacer. No me parece justo que sea una persona tan abusadora y manipuladora. No se merece tener la franquicia de Panamá. Tiene que pasar a unas manos que sean responsables y que quiera ese trabajo. Quiero pedirle disculpas a Panamá por todo lo sucedido. Muchos tenían la ilusión de que llegara lejos en el concurso", sostuvo.

Organización Señorita Panamá retira corona a Italy Mora

"El incumplimiento de las normas establecidas y comunicadas a cada candidata por Miss Universe Organization llevó a la descalificación formal de nuestra representante. La Organización Señorita Panamá se ha mantenido en su posición de garantizar la integridad de la candidata; sin embargo, ante los constantes incumplimientos a lo descrito en los contratos establecidos entre la candidata y la organización nacional, con profundo pesar, anunciamos la formal destitución de la señorita Italy Mora de su título oficial de Miss Panamá 2024", se lee en el comunicado de Señorita Panamá -organización de su país- donde decidieron quitarle la corona y su título a Italy Mora,.

Luego del mensaje, las redes sociales de Señorita Panamá y el Miss Panamá eliminaron las fotos de la coronación de Italy Mora y ya no la siguen. Las únicas imágenes que se pueden apreciar en el perfil son las que la modelo aparece junto a Sheynnis Palacios, actual Miss Universo.

Italy Mora no estará en la edición del Miss Universo de este año que se llevará a cabo en la Arena Ciudad de México de la capital mexicana el próximo 16 de noviembre. Fuente: @italy.mora

¿Cuándo será el Miss Universo 2024?

La ceremonia del Miss Universo se llevará a cabo el sábado 16 de noviembre en el Arena Ciudad de México.

