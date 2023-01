Cinco diseñadoras compiten por el aclamado premio Oscar a Mejor Diseño de Vestuario. | Fuente: IMDB

Son muchos los que recuerdan las prendas, pero pocos a sus creadores. Hagamos el ejercicio de rememorar a quienes diseñaron el clásico vestido negro que usó Audrey Hepburn en la cinta “Desayuno en Tiffany’s” (1961) o el vestido rojo con encaje negro que usó Rose (Kate Winslet) para conocer a Jack (Leonardo DiCaprio) en “Titanic” (1997). ¿Alguna idea?

El primero fue elaborado por la casa francesa Givenchy; mientras que el segundo fue creado por Deborah Lynn Scott, quien ganó el premio Oscar a Mejor Diseño de Vestuario por dicha creación. Como ellos, muchos diseñadores quedan relegados, un detalle que se reafirma cada año tras conocer a los nominados a Mejor Diseño de Vestuario en los Premios Oscar.

Este año, la Academia nomina a las creadoras de los diseños de las cintas “Babylon”, “Mrs. Harris Goes to Paris”, “Elvis”, “Black Panter: Wakanda Forever” y “Everything Everywhere All at Once”. Aquí un intento por reconocer el trabajo de los rostros detrás de la prenda.

DESFILE DE NOMINADAS

Mary Zophres por “Babylon”

La diseñadora estadounidense Mary Zophres tiene una larga carrera en la industria del cine. Sus primeros trabajos fueron como asistente de vestuario hasta que logró estar a cargo de grandes producciones como “Fargo” (1996) y “The Big Lebowski” (1998) de los hermanos Coen, “Interestellar” (2014) de Christopher Nolan, “La La Land” (2016) de Damien Chazelle, entre otras.

Margot Robbie protagoniza este filme ambientado en Los Ángeles de los años 20. | Fuente: IMDB

Esta vez, su nominación al Oscar es porque vuelve a trabajar con Chazelle en “Babylon”, filme en el que se recrean los looks de Hollywood durante los años 20 con éxito: vestidos escotados, tocados, tuxedos y más. Un reto que, en palabras de la diseñadora, “significó la búsqueda de telas por Europa para recrear la calidad de las prendas de la época, pues pesaban el doble de las de ahora”. Veremos si esta vez se lleva el premio a casa.

Jenny Beavan por “Mrs. Harris Goes to Paris”

No le gusta ostentar su propia vestimenta y, sin embargo, crea los atuendos más atrevidos, atemporales y glamorosos que uno pueda imaginar. Le apasiona crear piezas, recolectar prendas vintage y fusionarlas para contar nuevas historias. La veterana diseñadora británica tiene tres premios Oscar bajo el brazo por “Una habitación con vistas” (1985), “Mad Max: Furia en el camino” (2015) y “Cruella” (2022), y una nueva nominación por su trabajo en “Mrs. Harris Goes to Paris”.

Lesley Manville protagoniza este filme ambientado a finales de la Segunda Guerra Mundial. | Fuente: IMDB

En el filme trabajó junto al cineasta Anthony Fabian, quien no dudó de su trabajo. El reto era crear atuendos de los años 50 y encontrar un balance entre las prendas masivas y las de la alta costura. A lo largo de la película se verá la casa Dior y la era dorada de sus diseños. En definitiva, una oportunidad para que Beaven se lleve su cuarto galardón.

Catherine Martin por “Elvis”

Fue un trabajo minucioso para lograr un resultado épico. Así podría describirse la labor que hizo la diseñadora australiana Catherine Martin con el diseño de vestuario de “Elvis”. La fiel compañera del cineasta Baz Lurhmann, con quien trabajó en “El gran Gatsby” (2013), se encargó de revisar todos los atuendos que lució el Rey del Rock y recreó algunos de los años 50, 60 y 70. El resultado es inigualable: un joven Austin Butler se pone en la piel de Elvis Presley y se traslada, con la ropa, a la que fue la época dorada del músico.

Austin Butler interpreta al mítico Rey del Rock en el filme dirigido por Baz Lurhmann. | Fuente: IMDB

Sobre ese trabajo, Martin dijo a la revista ‘Variety’ lo siguiente: “Se trataba de captar un sentimiento y contar la historia, o nuestra interpretación de la historia, de la forma más veraz y respetuosa posible”. Y sí que lo consiguió, pues contó con Miuccia Prada para diseñar conjuntos personalizados y recrear piezas de archivo de las firmas Miu Miu y Prada. Un verdadero recordar para volver a vivir.

Olivia DeJonge interpreta a Priscila Presley, esposa del músico, en el filme. | Fuente: IMDB

Ruth E. Carter por “Black Panther: Wakanda Forever”

Hizo historia al convertirse en la primera diseñadora afrodescendiente en ganar un Oscar a Mejor Diseño de Vestuario. Fue en el 2019 y por su trabajo en “Black Panther”. Esta vez, Ruth E. Carter busca repetir el plato con la secuela del filme dirigido por Ryan Coogler.

En la cinta, la creativa tuvo presente las connotaciones de los colores en África y los tipos de prendas que se usan en la cultura para tener un acercamiento verosímil en la ficción.

La diseñadora Ruth E. Carter ganó el premio Oscar a Mejor Diseño de Vestuario por Black Panther en el 2019. | Fuente: IMDB

Siempre atenta a los detalles, la creativa se confiesa una amante del diseño de vestuario, pues comentó en sus redes que ese trabajo alimenta su alma. Veremos si la Academia apuesta por ella una vez más.

Shirley Kurata por “Everything Everywhere All at Once”

Ingeniosa con pocos recursos. De esa forma podría calificarse el trabajo de la diseñadora Shirley Kurata en “Everyhing Everywhere All at Once”, de los directores Dan Kwan y Daniel Scheinert. Su carrera estuvo ligada más al rubro de la moda, creando vestuarios para fashion films o videoclips, pero la cinta es, sin lugar a dudas, el momento para destacar su original forma de vestir. Y los multiversos que se aprecian en la película son prueba de ello: desde ropa para el día a día, atuendos platinados, hasta trajes de gala con pedrería.

Para crear el vestuario, la diseñadora se inspiró de los looks de las películas asiáticas “El tigre y el dragón” (2000) y “Con ánimo de amar” (2000). | Fuente: IMDB

Sobre su inspiración para crear los atuendos, la diseñadora mencionó que se basó en los looks cotidianos de las películas asiáticas “El tigre y el dragón” (2000) y “Con ánimo de amar” (2000). Y sí que lo consiguió.