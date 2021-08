La chef peruana Pía León habló con RPP Noticias tras ser elegida como la mejor chef femenina del mundo por la organización The World's 50 Best. "Creo que es un reconocimiento al trabajo que vengo haciendo hace 15 años. Lo más importante es que me permite ser un referente para todos los cocineros que están iniciando su carrera o que de repente tienen dudas en el camino", dijo la dueña del restaurante Kjolle.