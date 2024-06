Estas son las marcas de moda que reafirman su apoyo y celebran el orgullo en el Pride Month 2024

En el mes del orgullo, conocemos qué marcas de moda se inspiran de esta lucha para crear piezas con identidad.

Cada 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, como recordatorio de los disturbios que sucedieron en 1969, en el famoso bar Stonewall (Nueva York), donde las autoridades locales abusaron de la comunidad queer. El suceso marcó el despertar colectivo de un sector de la población que fue históricamente marginado.

Con el pasar de los años, el día del orgullo se convirtió en todo un mes significativo que pone en valor las diferentes sexualidades e identidades que existen en el mundo. Este año, junio se vuelve a pintar de color y nos recuerda por qué debemos luchar junto a la comunidad LGTBIQ+ y no dar por sentado los derechos que tanto les ha costado conseguir.

Por eso, desde hace años, algunas marcas contribuyen con acciones reales para celebrar las distintas formas de autoexpresión de los miembros de la comunidad. Muchas de ellas lo hacen a través de la moda y crean piezas inspiradas en los colores de la bandera del orgullo.

Levi's se inspira de la cultura del rodeo de la década del 70 para su colección pride. | Fuente: Levi's

Moda ‘cowboy’ de la mano de Levi’s para celebrar el orgullo

No es la primera vez que Levi’s muestra su apoyo a la comunidad LGTBIQ+ con una colección. Este año, la marca de los jeans 501 ha lanzado una serie de prendas inspiradas en la cultura del rodeo estadounidense, que se originó en Nevada durante los años 70, donde vaqueros y vaqueras, miembros de la comunidad queer, participaron en la arena sin etiquetas. Las prendas de Levi’s para este Pride Month 2024 incluye pantalones, polos, casacas y chalecos, que cuentan con pedrería, hilo de cobre, herrajes marmolados, denim recubierto de brillo dorado y más detalles.

La cantante brasileña Pabllo Vittar colabora con Adidas para esta colección. | Fuente: Adidas

Adidas y Pabllo Vittar lanzan colección ‘Love United’

La cantante brasileña Pabllo Vittar se unió a Adidas para lanzar la colección Love United, cuyas piezas celebran los colores del orgullo LGTBIQ+. Además, las prendas tienen el objetivo de incentivar a la comunidad qeer a sumarse al deporte y perseguir sus sueños. Por eso, las piezas destacan el estilo sport con shorts, casacas, faldas, polos oversize y más.

Converse se une a la celebración desde hace una década. | Fuente: Converse

Converse reafirma su apoyo a la libertad de expresar quien uno es

Desde hace una década, Converse presenta una serie de zapatillas que reflejan su apoyo a la comunidad LGTBIQ+. Este año, la marca mantiene su compromiso con todos aquellos que buscan vivir su presente libremente sin prejuicios ni complejos. Bajo el lema Proud to be (traducido al español como orgulloso de ser), Converse lanza los clásicos Chuck 70 y Chuck Taylor All Star con detalles de la bandera del orgullo, colores del arcoíris y detalles en las costuras que asemejan las del estilo ‘western’.

Cómodos bajo la piel de Calvin Klein. | Fuente: Calvin Klein

De la mano de Cara Delevinge, Calvin Klein celebra el amor y la diversidad

La actriz Cara Delevinge y el cantante Jeremy Pope son los embajadores de Calvin Klein este mes del orgullo 2024. Ambos protagonizan sin filtros una campaña que resalta su identidad. Esto a través de un video y fotografía que la propia marca ha compartido en sus redes sociales. Además, se aprecia la lencería clásica de Calvin Klein con los colores de la bandera LGTBIQ+.