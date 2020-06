Batalla de Jaze en la Red Bull Batalla de Gallos Online será reprogramada. | Fuente: Instagram

La Red Bull Batalla de Gallos Online 2020 ya estaba listo para la presentación de la batalla entre el argentino Cacha y el peruano Jaze por la fecha número 5 en la jornada de las exhibiciones por Internet.

Sin embargo, un problema de conexión le jugó una mala pasada al intérprete de “Dale tranqui” así que no pudo concretar su participación. El artista se volvió tendencia en las redes sociales por lo que decidió contar a través de sus historias de Instagram qué fue lo qué fue lo que pasó:

“Bueno gente, lo intentamos. Lástima que no se conectó el Internet. Habíamos probado en la mañana con la gente de Red Bull y todo estaba perfecto, pero no sé qué pasó ahora. Igual posiblemente me ven en la siguiente edición de Red Bull online tirando freestyle”, aseguró.

Es así como Jaze confirmó la reprogramación de su batalla contra Cacha, pero lastimosamente no pudo mostrar su talento con totalidad:

“Yo la pasé mostro, escuché todo muy bien, vi las palabras y yo estaba en mi batalla por mi lado, pero qué lástima que ustedes no me pudieron escuchar. Gracias por los mensajes de apoyo y ya en la siguiente todo será más divertido”, añadió.

QUINTA JORNADA DE LA RED BULL ONLINE

La española Sara Socas le ganó a Rapder en otra de las batallas de la Red Bull Batalla de los Gallos Online 2020. En la cuenta de Instagram del evento estarán informando a los fanáticos del freestyle y de los raperos las fechas de las próximas ediciones.

FINAL INTERNACIONAL DE RED BULL 2020

Inicia una nueva temporada de Red Bull Batalla de los Gallos, la competencia de rap freestyle más importante del mundo, con la noticia de que Chile volverá a ser sede de la final internacional.

Allí, 16 de los mejores improvisadores de rap en español deberán demostrar su agilidad mental para armar las rimas y versos lo más rápido posible.

Los MCs- desde Latinoamérica, España, y Estados Unidos- junto a los 3 mejores del año anterior (Bnet, Valles-T, Aczino)- se encontrarán en Santiago para celebrar la cultura y comunidad del freestyle mientras competirán por el título del mejor improvisador del mundo.