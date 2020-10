Conoce el país y la fecha de la Final Internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos 2020. | Fuente: Red Bull Content Pool

No se dará en Chile. La Final Internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos 2020 se llevará a cabo el sábado 12 de diciembre en República Dominicana. Si bien se había anunciado a principios de año que la sede sería el país sureño, cedió su lugar para que por primera vez, la nación caribeña sea testigo de la competencia más importante de freestyle.

Sin público asistente y a puerta cerrada, los mejores raperos de habla hispana competirán por el título de campeón Internacional. Cabe resaltar que se transmitirá en directo a través de las cuentas de Red Bull.

Ese día, un total de 16 MCs competirán, incluyendo los MCs clasificados hasta el momento: Acertijo, SNK, Rapder, Éxodo Lirical, Skone, Yartzi, y los ganadores de las Finales Nacionales que quedan pendientes en Colombia (31 de octubre), Perú (7 de noviembre), Ecuador (14 de noviembre), Argentina (21 de noviembre) y Uruguay (28 de noviembre). También competirán los ya clasificados del 2019.

En los siguientes días habrá más información sobre los detalles del evento, incluso una alineación superestrella de hosts, jueces, DJ y más.

¿ACZINO NO ESTARÁ EN LA FINAL INTERNACIONAL?

Tras confirmar su presencia en la Final Internacional de la Red Bull 2020, el mexicano dejó con intriga a más de un fanático luego de la última publicación que puso en sus redes sociales.

“Terminando las nacionales de Red Bull Batalla de los Gallos daré a conocer mi decisión, solo quiero adelantarles que aún no lo tengo claro y no he decidido nada”, aseguró Aczino haciendo referencia a su participación en la competencia.

‘Mau’ dio a entender que estaría pasando por problemas personales por lo que eso definiría si va o no la Final Internacional:

“Yo sé que al no publicar mi vida personal como acostumbran todos piensan que no me pasa nada, pero soy una persona totalmente normal con todo lo que implica eso, sea cual sea mi decisión espero tener su apoyo”, concluyó el rapero.