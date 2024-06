“La música de Yma Súmac siempre me acompañó y es lo que vinculo con el Perú”, afirma el diseñador Roger Loayza

El diseñador Roger Loayza nació en Rumania por pura casualidad. “Mi papá era embajador del Perú en Bucarest. Viví allí hasta los cuatro años”, confirma el creativo que por años tuvo un conflicto de identidad, ya que su mamá es uruguaya.

Conforme iba creciendo, el diseñador estuvo vinculado a los tres países y no tenía un sentimiento de pertenencia por alguno en particular. Sin embargo, recuerda sus nexos con el Perú. “Siempre me ha acompañado Yma Súmac, el personaje que yo vinculaba al Perú […] Mis papás tenían álbumes y discos de ella. Y yo la escuchaba de chico. [Yma Súmac] siempre me causó muchísima admiración, no solo por el talento vocal, sino por la manera en cómo ella se presentaba. Tenía una idea de imagen muy clara que no era lo usual”, reflexiona Loayza en entrevista con el programa Mucha Moda de RPP.

Ese nexo con el Perú se fortaleció luego de mudarse a la capital peruana. Fue en Lima que Roger Loayza apostó por estudiar diseño de modas. “Ahora que llevo más de 20 años viviendo en Perú y, como dije antes: ‘Lo que me ha dado mi carrera es mi nacionalidad y me identifico como diseñador peruano’”, afirma.

"Una de las cosas que yo siempre he vinculado a Perú es la música de Yma Súmac", afirma el diseñador peruano. | Fuente: Entrevista en Mucha Moda

¿Es difícil encontrar el estilo personal?

Roger Loayza tiene claro que su estilo se fue construyendo desde pequeño. “Cuando era chico, estaba obsesionado con la marca Benetton. Me vestía de pies a cabeza con prendas de la marca. ¿A qué se debía mi lealtad? Me gustaban mucho las campañas publicitarias que tenían porque siempre han tocado temas sociales: en contra del racismo o a favor de visibilizar la lucha contra el sida. La marca abogaba por cosas en las que yo creía. Entonces, lograron ese vínculo conmigo”, comenta el diseñador que no teme combinar colores en cualquier estación del año. Además, utiliza accesorios sutiles como un pin de sandia para mostrar su apoyo a la lucha de resistencia del pueblo palestino. Y es que la moda puede ser un acto político.

Un diseñador peruano que no teme alzar la voz

Roger Loayza cuenta con más de 20 mil seguidores en Instagram. Es reconocido como diseñador peruano, vegano y como activista, pues busca alzar la voz por los derechos de las minorías. ¿Alguna vez recibiste comentarios en contra de tu libre expresión? Le consultamos. “Totalmente. Una idea errónea que la gente tiene es que cuando uno toca estos puntos son para ganar publicidad o seguidores, cuando es todo lo contrario. Cada vez que hablo de veganismo pierdo seguidores o recibo mensajes burlones. Con el tema del medio oriente, sí han llegado amenazas de reportar mi cuenta y nunca había experimentado eso”, revela el diseñador.

