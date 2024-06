¿Qué tendencias siguen los jugadores de la Selección Peruana? La ‘stylist’ Paloma Zimmermann comenta

A días de jugarse la Copa América, la cuenta oficial de la Selección Peruana compartió un llamativo video en Instagram sobre los dirigidos por Jorge Fossati. El reel, que ya supera el medio millón de reproducciones, mostraba a los futbolistas peruanos llegando a la sede de la Videna con sus mejores looks. Bolsos Louis Vuitton, pantalones pitillo, zapatillas de colores y conjuntos monocromáticos fueron algunas de las piezas que más destacaron de entre los jugadores.

Este video causó sensación en redes porque era similar al de los seleccionados franceses, quienes llegaron al centro Clairefontaine (Francia) como si fuesen modelos. Los usuarios comentaban en redes sociales si se trataba de una pasarela o la llegada de los jugadores a su centro de entrenamiento.

La verdad es que los futbolistas no son ajenos a la industria de la moda. Sobre este derroche de estilo, la diseñadora y ‘stylist’ peruana Paloma Zimmermann comentó qué futbolistas siguen las tendencias de moda que priman este año. “Creo que el estilo personal, sobre todo en hombres, está en la línea entre masculinidad y feminidad, donde una prenda femenina puede ser masculina. Estamos entrando en una línea disruptiva entre la expresión personal y el qué siluetas puedo o no usar. Lo vemos principalmente con Jules Koundé, defensa del Barcelona, que sigue un estilo disruptivo”, respondió en el programa Mucha Moda de RPP.

Paloma Zimmermann estudió Diseño y Gestión de moda en la UPC. | Fuente: Paloma Zimmermann

Paloma Zimmermann y su nexo con el fútbol

La joven diseñadora y ‘stylist’ peruana también se animó a contar cómo nació su gusto por el fútbol, pues reveló que es muy hincha de Universitario de Deportes. “Algo muy curioso es que yo quería que sea mi elección. Mi papá es súper hincha de la ‘U’ y no podía con la emoción cuando se enteró que estaba con Guti [Juan Diego Gutiérrez, exfutbolista de Universitario de Deportes]. Pero fue mi papá quien me llevaba al estadio de pequeña y yo no quería ser de la ‘U’ porque mi papá era de ese equipo. Yo decía: ‘yo quiero hacerme hincha si es que decido ser de la ‘U’”, recordó Zimermann.

Paloma Zimmermann y su esposo en el estadio Monumental. | Fuente: Paloma Zimmermann

Sobre la relación con su esposo, actual futbolista profesional, la diseñadora aseguró lo siguiente: “Mi esposo y yo somos como el agua y el aceite”. Pese a las diferencias, Zimmermann recalcó la importancia de apreciar los gustos de la pareja y apoyarse en todo momento.

Esto y más revela la diseñadora peruana en el programa Mucha Moda. Mira la entrevista completa en el canal de YouTube de RPP.