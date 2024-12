Se realizará 'Des-tejer Latinoamérica', el primer encuentro internacional de moda en Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La industria de la moda peruana vive un despertar colectivo. A raíz del polémico conversatorio sobre apropiación cultural que organizó la Asociación de Moda Sostenible del Perú, ha incrementado el interés de las personas por crear espacios de diálogo y discusión para aprender sobre prácticas justas al momento de crear piezas de autor. Bajo este contexto, se realizará el primer encuentro internacional de moda, arte y diseño: Des-tejer Latinoamérica: moda y resistencia. Será un espacio gratuito que se llevará a cabo el miércoles, 18 de diciembre, en NOS PUCP.

Edward Venero, diseñador peruano y uno de los organizadores del evento, contó a RPP que este espacio de diálogo comenzó a gestarse hace un año y es un complemento al trabajo de fin de año de los alumnos de la carrera de moda de la PUCP. “Mientras organizábamos el desfile de egreso de nuestros estudiantes, veíamos la importancia no solo de discutir sobre sus propuestas, sino de hablar sobre el contexto de la moda y cómo va Latinoamérica. Teníamos claro que queríamos hablar de cuál es la visión que se tiene de la región frente al mundo y no solo de Perú”, comentó Venero y aseguró que este conversatorio propone reconocer los saberes y perspectivas que construyen las identidades latinoamericanas en un escenario global interconectado.

'Des-tejer Latinoamérica' contará con cuatro conversatorios para discutir sobre la moda en Latinoamérica.Fuente: PUCP

La importancia de discutir sobre la moda actual

Las últimas semanas se ha comentado mucho sobre la descolonización de la moda; es decir, la eliminación de prácticas de poder que evidencian procesos verticales en el trabajo colaborativo entre diseñador y artesano. “Somos consecuencia de una colonización. ¿Cuál? ¿De qué manera no la rechazamos, sino la entendemos? ¿Cómo podemos construir sobre ello y entender el proceso? Todo esto es un fenómeno complejo que no puede quedarse en espacios académicos. Tenemos que trasladarlos a espacios cotidianos y generar discusión”, indica Venero sobre las interrogantes que se plantearán en el conversatorio.

Precisamente, para cuestionar las narrativas hegemónicas del mercado, Des-tejer Latinoamérica contará con un panel variado que incluye diseñadores peruanos y extranjeros, cuyos trabajos enriquecerán la discusión sobre la industria de la moda latinoamericana. La diseñadora peruana Lucía Cuba ofrecerá la charla sobre ‘Resistencia desde diseño y arte latinoamericanos en la contemporaneidad’ desde Estados Unidos.

Espacios como este son necesarios para desprogramar la manera en que hemos concebido la industria de la moda y comenzar a adaptarla a los contextos actuales. Todos están invitados a participar.

Los egresados de la carrera de moda de la PUCP presentarán un desfile con sus propuestas de fin de carrera.Fuente: Instagram @amdt.pucp

La agenda:

9:00 – 9:30: Registro y bienvenida

9:30 – 11: Conversatorio. “La moda contemporánea como expresión cultural en América Latina”

Moderadoras: Milena Candelori y Susana Farro

Ponentes: Mozhdeh Matin, Meche Correa y Edward Salazar Celis

11:00 – 11:15: Coffee break

11:15 – 12:30: Panel. “Resistencia desde diseño y arte latinoamericanos en la contemporaneidad”

Moderadores: Juliano Felizardo y Zoe Guillen

Ponentes: Lucia Cuba e Ivet Salazar

4:00 – 4:45: Conferencia. “Diálogos entre moda y arte en América Latina” por Tanya Meléndez, curadora senior de educación y programas públicos en el Museo del Fashion Institute of Technology (MFIT), Nueva York.

5:00 – 5:45: Conferencia por Yvonne Watson, década de la escuela de diseño Parsons School of Design, The New School, Nueva York.

6:30 – 8:00: Desfile AMDT, presentación de los proyectos de fin de carrera de estudiantes del último año. Ingreso solo con invitación.

Para registrarse solo deben ingresar aquí.