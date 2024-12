Artista shipiba-koniba se pronuncia tras polémicas declaraciones de diseñadora y editor de Vogue México

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El último jueves, extractos del conversatorio sobre ‘Inspiración en culturas peruanas y apropiación cultural’, organizado por la Asociación de Moda Sostenible del Perú en colaboración con Vogue México y Latinoamérica, fueron difundidos en redes sociales y desataron polémica por las opiniones de dos de los participantes: la diseñadora peruana Anís Samanez y el editor senior de la revista José Forteza.

En los videos, Samanez relató cómo una comunidad Shipibo-Konibo rechazó compartir sus conocimientos sobre el arte kené a cambio de su experiencia en diseño de modas; mientras que Forteza afirmó que, de no ser por la diseñadora, estas comunidades "seguirían muriéndose de hambre".

Casi una semana después, llegaron las disculpas públicas por parte de los involucrados: Anís Samanez compartió primero un comunicado en sus redes: “Reconozco que me expresé con ligereza acerca de manifestaciones que forman parte de nuestra construcción cultural y que son esenciales para nuestra identidad como país. Fue un error de mi parte y lo lamento profundamente”. Además, subrayó que no hubo intención de faltar el respeto a las tradiciones y comunidades que preservan el patrimonio cultural del país.

Por su parte, Forteza se pronunció al día siguiente: “Nunca tuve la intención de irrespetar a nadie. Lo que expresé fue a título personal y no significa ni tuvo la intención de minimizar la experiencia y riqueza cultural de los pueblos originarios y las comunidades artesanas, cuyo trabajo y legado valoro y admiro profundamente”.

La Asociación de Moda Sostenible del Perú organizó el conversatorio. | Fuente: Collage

Tras lo acontecido, la artista shipiba-koniba Milka Franco decidió pronunciarse publicando un comunicado en redes sociales, a través del Colectivo Shipibas Muralistas. Allí explica por qué no se pronunció antes: “Hasta la fecha no me he pronunciado debido a que estaba en una comunidad en el monte en Pucallpa por urgencias familiares. El día de ayer, al llegar a la ciudad, me han llegado todos los mensajes a mi WhatsApp, Facebook e Instagram y recién me he enterado de la coyuntura”.

Además, Franco indicó en la publicación que se comunicó con Samanez vía telefónica para preguntarle sobre lo sucedido. “En vez de explicarme o contarme la situación, la diseñadora me empezó a gritar de manera prepotente y agresiva. También amenazó con denunciarme […] esto, alegando de que el bullying que le están haciendo es por culpa mía y mi mal agradecimiento hacia sus buenas intenciones de querer ayudarnos”, escribió.

Milka Franco se pronuncia tras declaraciones de Samanez

La artista shipiba-koniba Milka Franco confirmó a RPP que el comunicado publicado en redes sociales expresa todo su sentir luego de conocer las polémicas declaraciones de la diseñadora. “No puede ser que nos esté atropellando. Es discriminación lo que está haciendo en contra de nuestros pueblos originarios y el conocimiento ancestral, que nuestros ancestros nos dejaron y que hasta hoy estamos llevando, practicando, cuidando, revalorando la cultura, la cosmovisión y la nación shipiba”, mencionó.

Milka Franco mencionó cómo fue el trabajo con la diseñadora y aseguró que fue hace dos años atrás y no cinco como mencionó Samanez. “Fuimos tres artistas quienes trabajaron”, indicó y remarcó que el monto indicado para colaborar no fue en dólares, sino en soles; y que no recibieron el pago que merecían por su trabajo, sino uno inferior. “Anís nos dio telas y nosotras las bordamos. Luego ella replicó los diseños”, afirmó.

La artista shipiba-koniba también enfatizó que Anís Samanez trabajó con ellas directamente y no con la comunidad. “Ella nunca ha trabajado con la comunidad. Trabajar con la comunidad es estar ahí con las mamás, llevar los materiales, organizar. Ella nunca ha trabajado con la comunidad. Eso me indigna”, manifestó Franco.

Por último, expresó que la nación shipiba está preparada y unida para hacer respetar sus derechos, conocimientos y cantos sagrados. “Quiero hacer un llamado al Ministerio de Cultura para que nos ayude y nos respalde. Me llamaron de la comunidad a decirme que fueron personas del ministerio. Yo no pude estar ahí. De cierta forma, eso me calma. Siento que no estamos solas, que nos están apoyando”, finalizó.