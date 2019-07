"Contigo Perú": la historia del vals peruano que vibró en la Copa América | Fuente: ANDINA

La Selección Peruana consiguió el subcampeonato de la Copa América 2019. Durante toda la campaña en el torneo, la Blanquirroja fue resguardada por los hinchas peruanos que viajaron a Brasil y siguieron cada paso al ritmo de "Contigo Perú".

Este emotivo vals, convertido en segundo himno de los peruanos, ha sido entonado a viva voz por la hinchada tambien en Rusia 2018, donde la bicolor llegó después de 36 años. En calles, buses y estadios los connacionales hicieron sentir su voz con esta composición del recordado Augusto Polo Campos. ¿Cuál es su historia de este tema que consigue hacer brotar la peruanidad de quienes la cantan o escuchan?

De acuerdo a lo contado por el propio Polo Campos, en el año 1977, a puertas de un iniciar el proceso eliminatorio con miras al mundial de Argentina 78, el presidente de aquel entonces, Francisco Morales Bermúdez le pidió que componga una canción que trasmitiera el mismo patriotismo del ya famoso ‘Y se llama Perú’, también de su autoría. El militar mandó a un general de su confianza a hablar con el compositor.

"En 14 minutos hice Contigo Perú"

“(El general EP) Augusto Vinatea, mi tocayo, me llamó para pedirme que compusiera una canción dándome 15 días de plazo para que la haga. Eran las 11:30 de la mañana y mientras dejaba a mi tocayo en una reunión con unos pescadores, me fui a un café al frente de Palacio y pedí una factura para tener papel donde escribir. En 14 minutos hice ‘Contigo Perú’ y regresé corriendo a la oficina", contó el recordado compositor.

Ante las dudas del general por la velocidad de la entrega Polo Campos insistió: "Si pues, le dije, tú me diste 15 días para hacer la canción y yo la he hecho en 15 minutos".

"Mi tocayo, quien no podía creer aquello, le pidió a los pescadores que ellos sean el jurado de la canción que tenía que cantarla y si les gustaba pues la canción quedaba. Agarré mi papelito y empecé a cantar ‘Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú’… fue algo tan emocionante que en el momento que yo cantaba ‘Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú’, lo miro de reojo al general Vinatea y estaba llorando que hasta le corría las lágrimas. Cuando terminé la gente se paró y no terminaba de aplaudir“", relató.

El vals luego fue grabado por los legendarios Arturo 'El Zambo' Cavero y Óscar Avilés y se convirtió en un éxito. Es muy recordada la interpretación que hicieron estos artistas de esta canción en un acto en la OEA.