La final de la segunda temporada de la FMS Perú 2022 se llevó a cabo el último domingo y Jaze se coronó como bicampeón. Esta fecha nos dejó grandes encuentros y minutos memorables, sin embargo, también habrá bajas.

Ya es de conocimiento que el ganador se irá a Argentina para continuar con su carrera musical, pero hubo una sorpresa ya que Strike, el representante del Callao, anunció que se despide del freestyle y no hay vuelta atrás.

Por medio de sus redes sociales, Diego Escobar –su nombre verdadero– compartió un mensaje haciendo un recuento desde sus inicios en el mundo de la improvisación hasta ser reconocido de manera internacional.

“Empecé mis primeras rimas en el freestyle aproximadamente a Ios 13/14 anos, en un patio pequeño de un colegio aún más pequeño donde a lo mucho rapeábamos otro compañero más y yo, el amor que sentía y siento por el freestyle es incomparable, yo jamás voy a dejar de amar el freestyle, ni de hacerlo, es todo para mí, técnicamente me salvó la vida”, inició.

Strike conoció a Fox en el 2013 y fue su primer compañero e influencia. Con él pudo compartir sus primeros pasos en el freestyle. Tras ello, llegó a Raptonda un año después y así comenzó su aventura. Saliendo del colegio iba a este lugar y “era la mejor sensación que tuve en esa época”, sin embargo, no resultó como pensaba.

"Un día me animé a competir, y lo hice. Y en mi primera batalla me humillaron de tal manera, que no tuve más remedio que encerrarme en mi casa por un año y practicar para que no se repitiera, y así lo hice, al año siguiente volví y pude llegar a mi primera final en un colectivo. (Quizás en estos tiempos ganar tu primer colectivo no signifique mucho, pero anteriormente sentir que ganabas un colectivo e irte con el pozo que hubiera sea poco o mucho. Era llevarte el mundial)”, agregó.

El camino de Strike

Eso no lo paró, pero comenzó a practicar y estuvo en varios distritos. “Mi primera nacional fue por allá en el 2016. Sangre Inca, algo que guardaré y recordaré con mucho cariño, fue el día que nació mi confianza y mi seguridad, decidiendo ir por más, a más eventos nacionales. Ya no me conformaba con lo que hacía, quería más, era un poco complicado, en casa nunca fueron hinchas de lo que hacía. (hasta ese momento, no los culpo, el entorno y el ambiente, "no era para un muchacho de16 años").

Después de clasificar a la Red Bull del 2018, decidió invitar a su familia y se dieron cuenta de la magnitud y la sensación que esto causaba en muchas personas, finalizado el evento les pudo decir que empezó su “carrera profesional”.

Strike pasó años en el freestyle, pero un día “ya no me nació, ya no lo estás haciendo real”. “Ya desde hace algún tiempo dejé de sentir lo que tenía ese muchacho de 15 que se subía a carrea en la línea de la naranja para llegar al colectivo y poder pagar su inscripción dispuesto a darlo toda para que el sencillo que recaudó valiera la pena. La decisión que tomo en estos momentos, que sé que no a muchos les importa, no tiene absolutamente nada que ver con lo de ayer. Hubiese continuado o no en la liga, este iba a ser el último año de Strike, no solo en FMS, sino en todas Ias competencias”.

"Sinceramente gracias a ustedes por todo el aguante a lo largo de los años y por no dejarme caer, los llevaré siempre. Me desligo por completo de las batallas de freestyle. Llegó el momento de seguir con mi vida, con todos los proyectos que tengo por potenciar”.

“Muchos éxitos a todos mis compañeros que se mantendrán vigentes en el circuito ya los que están empezando a hacerlo, jamás les desearé otra cosa que no sean buenas vibras y ustedes lo saben. Ustedes saben quién es Diego, voy con la frente en alto, sabiendo que algún día pude pertenecer a la élite del freestyle de mi país, y eso no me lo quitará nadie. Larga vida al Freestyle, lo más hermoso del mundo. Hasta luego muchachos”, finalizó Strike.

