Una nueva era para Versace: Donatella deja la dirección creativa, ¿qué representa para la moda?

Las grandes casas de moda siguen cambiando a sus directores creativos como fichas de ajedrez y algunas jugadas sorprenden más que otras. Tal es el caso de Donatella Versace, quien luego de 27 años al mando de la casa italiana, dejará la dirección creativa para convertirse en la embajadora principal. “Versace está en mi ADN y siempre en mi corazón”, expresó Donatella tras anunciarse su salida.

En su reemplazo quedará Dario Vitale, antes creativo de Miu Miu (del grupo Prada), así lo anunció el jueves el propietario del sello de moda, Capri Holdings Limited.

Donatella Versace se despidió de la firma italiana y anunció que seguirá como embajadora principal. | Fuente: Collage RPP

Este anuncio sorprendió a amantes de la moda en las redes sociales y surgieron especulaciones sobre el porqué de la decisión y si se trata más bien de un cambio estratégico. Lo cierto es que la noticia coincide con los reportes que apuntan a que Prada, el mayor rival italiano de Versace, está en conversaciones para comprar la marca cofundada por Gianni, el hermano de Donatella, en 1978.

¿Qué representa la salida de Donatella Versace para la moda?

Donatella Versace nos regaló grandes momentos para la historia de la moda (y de la firma italiana). Por ejemplo, cuando hizo su debut como directora creativa con la colección otoño-invierno 1998, poco después de la muerte de su hermano Gianni; cuando Jennifer Lopez lució el vestido verde de eterno escote que tiempo después volvería a hacerse viral; cuando reunió a las supermodelos en la pasarela de octubre del 2017 y vimos nuevamente a Naomi Campbell, Kate Moss, Cindy Crawford y Claudia Schiffer; entre otros momentos claves para la industria.

“El caso Donatella Versace es bastante emotivo. Es como la hoja final que faltaba voltear para terminar con la ‘novela familiar’ que ha representado la marca. Es como cuando se cambia al cantante de una banda musical o como cuando se transforma por completo el interior de una propiedad antigua. La estructura permanece, pero el alma ya no será la misma”, comenta a RPP el diseñador peruano Roger Loayza.

La decisión creativa también refleja un cambio generacional que no solo se ve en Versace sino en marcas como Chanel, Valentino, entre otras. Sobre esto, Loayza indica que “Donatella venía siendo muy repetitiva hace ya varios años, recurriendo a piezas de archivo para sus colecciones y no siempre de manera innovadora. Parecía más un intento de resucitar que de innovar y eso le había quitado a Versace la capacidad de imponer tendencias. La designación de Dario Vitale me parece muy esperanzadora, pues creo que es la inyección que necesita la marca para recuperar su posición de trendsetter”.

Por su parte, Sergio Olave, creador de contenido de moda, considera que Versace dejó de ser la marca que era en el pasado. “Los resultados del ranking que realiza Lyst, por ejemplo, siempre muestran a Miu Miu o Prada como los favoritos y Versace solo queda como un recuerdo del glamur del mundo de la moda del pasado. Toda la ola anti fashion y la democratización han dado pie a que la gente busque propuestas más experimentales y conceptos atrevidos, no solo brillo y celebridades”, indica Olave.

La salida de Donatella Versace también deja un sinsabor entre los seguidores que admiraban ver a una mujer al mando de una las grandes casas de moda. “Creo que es una coincidencia desafortunada que refleja el estado del mundo actual, donde los gobiernos de varios países representan un alto a los avances que se habían logrado en cuanto a la igualdad de derechos”, afirma Loayza.

No es una sorpresa que estos cambios surjan; sin embargo, se espera que sea para el bien de Versace y logre imponer looks que la gente quiera admirar (y copiar).