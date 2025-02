Moda y política en NYFW 2025: ¿quién es Patricio Campillo, el diseñador detrás del polo de 'Golfo de México'?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El diseñador Patricio Campillo presentó su colección Fictions of Reality en la New York Fashion Week 2025, donde aprovechó la pasarela para enviar un contundente mensaje político. El mexicano cerró su participación desfilando con un polo que llevaba la frase “El Golfo de México”, generando gran impacto entre los asistentes.

La prenda, cuya simplicidad contrastaba con el resto de sus elaborados diseños, ha desatado revuelo en redes sociales. La polémica surge en medio de la controversia por la decisión del presidente Donald Trump de firmar un decreto para renombrar al Golfo de México como “Golfo de América”, además de designar el 9 de febrero como fecha conmemorativa.

Durante el desfile, Patricio Campillo también llamó la atención al invitar a Bernie, hermano de Bad Bunny, a modelar, lo que ha incrementado el interés en su trayectoria y vida privada tras su destacada aparición en New York Fashion Week este año.

"Esta colección es una reacción a un clima político que a mí me ha parecido estresante, me ha causado ansiedad y me ha llevado a tener la necesidad de volver a mi lugar feliz, que es mi trabajo", expresó a EFE al final de su desfile. En su colección destacan las siluetas y los patrones ondulados que pueden apreciarse en grandes sombreros y en las faldas y chalecos, que también están inspirados en las pinturas de la española Remedios Varo, que se exilió en 1941 a México, donde falleció más adelante.

Con una paleta de colores neutros -especialmente gris y caqui- la ropa también está repleta de elementos propios de su país, como las flores de café bañadas en plateado que funcionan como un botón en algunas de las prendas o las chaquetas y pantalones anchos con detalles inspirados en los trajes charro (una vestimenta tradicional mexicana).

El diseñador mexicano Patricio Campillo desfila tras presentar su colección "FICTIONS OF REALITY" otoño invierno 2025, en la Semana de la Moda de Nueva York (Estados Unidos). Fuente: EFE

¿Quién es Patricio Campillo?

Patricio Campillo es un diseñador mexicano nacido y criado en Ciudad de México. Desde temprana edad desarrolló una pasión por los caballos y la cultura charra. Estudió comunicación y marketing para mercados de lujo, lo que sentó las bases para su futura carrera en la moda. Inicialmente trabajó en periodismo de moda, comunicación, estilismo y dirección de arte, colaborando en París con la editora de moda Tiffany Godoy.

En 2015 se convirtió en diseñador autodidacta y lanzó su primera colección. En 2017 fundó su marca homónima, Campillo, que fusiona su herencia mexicana con una visión contemporánea y sostenible de la moda masculina. Sus diseños reinterpretan la herencia cultural mexicana, incorporando elementos de la cultura charra y la ola artística contemporánea del país.

En 2024, Patricio Campillo fue semifinalista del prestigioso LVMH Prize, convirtiéndose en el primer diseñador mexicano en alcanzar esta etapa. Ese mismo año debutó en la Semana de la Moda de Nueva York con una colección inspirada en los volcanes mexicanos y en un traje que su abuelo le regaló a su padre al cumplir 18 años. Su marca se caracteriza por la producción responsable y el uso de materiales sostenibles, con prendas que reflejan una visión contemporánea de México.

En febrero de 2025 presentó su colección Otoño 2025 en la Semana de la Moda de Nueva York, consolidando su presencia en la escena internacional de la moda. Ha expresado su deseo de crear una marca que represente a México en el ámbito global, aspirando a establecer "un Loewe mexicano".