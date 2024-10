"Solo quiero ver a mi esposa": Dylan Sprouse y su emoción por el desfile de Barbara Palvin en Victoria's Secret

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El desfile de Victoria's Secret regresó por todo lo alto. El último martes, las ángeles se lucieron en la pasarela y; aparte de Adriana Lima, Alesandra Ambrosio, Gigi Hadid; también deslumbró Barbara Palvin.

Entre la fila de los invitados, se encontraba su esposo, Dylan Sprouse, quien tuvo un detalle romántico para la modelo húngara: asistió con dos recortes de sus mascotas y la modelo reaccionó enviando besos volados. "Espero que no llore. (...) Es bastante sentimental con estos dos", dijo a los medios internacionales.

No obstante, el momento más emotivo fue cuando le consultaron sobre si estaba interesado en ver algo más que el desfile: "No, no me importa. [Estoy] solo interesado en ver a mi esposa. Te amo, nena", comentó. "Estoy nervioso (...) Siempre estoy impresionado y orgulloso. Ha trabajado muy, muy duro para esto", comentó a la prensa.

Barbara Palvin y Dylan Sprouse se conocieron en una fiesta en Nueva York, en 2017, pero recién al año siguiente confirmaron su relación. El actor reveló que la modelo se demoró seis meses en contestarle el mensaje que le dejó en redes sociales, sin embargo, pese a ello, el amor fue más fuerte y en julio de 2023 se casaron tras cinco años de relación.

¿Qué modelos desfilaron por la pasarela de Victoria's Secret?

El show inició con la presentación de la cantante tailandesa Lisa. Seguido, una modelo emergió del suelo: se trataba de Gigi Hadid, quien, envuelta en lencería satinada de color rosado, abrió sus alas y marcó el camino para que los ángeles comiencen a desfilar.

Las modelos mostraron encajes, plumas, transparencias y mucho brillo en tonalidades pasteles y rosas. Todas ellas marcaban el paso al ritmo de la música. No pasó mucho hasta que Adriana Lima, de 43 años, hizo su aparición. Los espectadores no podían creer que la modelo brasileña había regresado ‘a casa’, como lo había mencionado anteriormente en un video promocional del desfile.

Esa fue la primera gran sorpresa (porque vinieron más). Candace Swanepoel apareció desfilando con alas en forma de letras que decía Victoria’s Secret al ritmo de Tyla, otra cantante invitada. Lila Grace Moss, la hija de Kate Moss, también apareció sobre la pasarela con todo su encanto. Barbara Palvin deslumbró luciendo un vestido lencero de color plateado y sus alas metálicas a juego. Ella se mostró emocionada durante su caminata y celebró que su esposo, Dylan Sprouse, le hiciera barra mientras sostenía imágenes de sus mascotas.

La boda de Barbara Palvin y Dylan Sprouse

La modelo y el actor tienen una relación de cinco años y se comprometieron en marzo de 2023, sin embargo, decidieron dar un paso más en su romance y contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima.

Las imágenes se filtraron en las redes sociales y se puede ver a la modelo de Victoria’s Secret luciendo un vestido blanco con un ramo de flores y una gargantilla. Sprouse se vistió de negro y se le vio muy elegante.

La boda se realizó en Hungría, Budapest, lugar de nacimiento de Barbara Palvin. La también actriz se refirió a su compromiso con Dylan: “Sabía que estábamos construyendo esta historia. Así que estoy muy feliz de que lo hayamos hecho a nuestra manera”, dijo en junio de 2023 en la revista V.

