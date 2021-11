Virgilio Martínez es fundador de Central, el mejor restaurante de Latinoamérica. | Fuente: Instagram

El restaurante peruano Central, del chef peruano Virgilio Martínez, fue elegido como el Mejor Restaurante de Latinoamérica. Para Martínez, este reconocimiento sirve de vehículo para mostrar nuestra gastronomía más allá de la cocina.

“No se trata del proceso de la cocina hasta la mesa, sino que hay actividades que comienzan en la tierra, en la búsqueda de los mejores productos de nuestra tierra. Es un motivo para fortalecer nuestra identidad”, dijo en conversación con RPP Noticias.

Sobre la consolidación de los insumos indígenas en su carta, Virgilio Martínez partió de la idea de no solo trabajar con cocineros, sino con especialistas en antropología, agricultura ya que les dio una visión más grande de nuestros alimentos.

“Los insumos indígenas que usamos son poco conocidos, por ejemplo, la cantidad de raíces y tubérculos que no son parte de nuestro uso diario, nosotros hacemos una feria ecológica. ¿Para qué usar productos de afuera si aquí tenemos todo?, comentó el chef peruano.

Central del chef Virgilio Martínez en el primer lugar del ranking Latin America's 50 Best Restaurants. | Fuente: Latin America's 50 Best Restaurants

La cocina como una obra de arte gastronómica

En Central de Virgilio Martínez, la búsqueda de plantas naturales en la selva hizo un cambio en su restaurante debido a que incluyó insumos poco conocidos en la cocina.

“Nosotros tenemos una falta de entendimiento desde Lima, buscar nos ha traído algo bueno, nos hemos llevado sabores amargos, dulces, ricos”, agregó Martínez quien asegura que ir al Perú profundo hace que entendamos más y conozcamos más de nuestro país.

“La gastronomía siempre nos va a tener juntos”, dijo. Sin embargo, destaca que el reconocimiento de ser el Mejor Restaurante de Latinoamérica es más una reflexión que una celebración.

“Perú siempre ha resaltado y queremos seguir haciendo eso. Los restaurantes son parte de nuestra historia, hemos podido salir a flote, todos la hemos pasado duro, pero hay que ver el vaso medio lleno porque no queda otra, lamentarse es parte del pasado, ahora todo se está reactivando, y la gente está siendo más consecuente con lo que come y eso es bueno para la cocina”, sostuvo a RPP Noticias.

