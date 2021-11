Virgilio Martínez y su restaurante Central siguen encabezando las listas de los mejores restaurantes de Latinoamérica. | Fuente: Central

El establecimiento Central, del reputado chef peruano Virgilio Martínez y situado en Lima, fue elegido este lunes como el Mejor Restaurante de Latinoamérica, en una gala inédita que destacó la trayectoria de los 100 mejores restaurantes de la región en los últimos ocho años.

El segundo puesto del podio de la prestigiosa lista de Latin America's 50 Best Restaurants ("Los 50 Mejores Restaurantes de Latinoamérica") lo obtuvo el también peruano Maido, de Mitsuharu Tsumara, mientras que la tercera posición se la quedó el restaurante D.O.M, del chef de Sao Paulo Alex Atala.

En cuarto lugar de la nómina también figura otro restaurante peruano: Astrid y Gastón, de los chefs Gastón Acurio y Astrid Gutsche.

Poco antes de que se conociera el célebre ránking, el dueño de Central declaró en una entrevista con EFE que esta distinción no solo da valor al "esfuerzo y a la importancia" de la alta cocina peruana en el escenario internacional, sino también es una forma de "celebrar" la gastronomía de la región y de "darse aliento" entre los países vecinos "inclusive en estos momentos tan difíciles".

"Hay que verlo como un reconocimiento a la importancia que tiene hoy en día América Latina en la alimentación del mundo (...) y el hecho de que Central sea protagonista de esta importancia a mi me emociona, me enorgullece", reconoció Martínez.

En esta edición alternativa, además, se crearon nuevas categorías de premios, como la "Rising Star Female Chef" y el "Best reinvention", cuyas distinciones se llevaron la boliviana Marsia Taha y el mexicano Eduardo García, respectivamente.



RESTAURANTES PERUANOS ENTRE LOS 100 MEJORES DE LATINOAMÉRICA 1. Central

2. Maido

4. Astrid y Gastón

13. La Mar

17. Osso

20. Rafael

24. Isolina

39. Fiesta

46. La picantería

52. Kjolle

56. Mayta

61. Mil

69. Cosme

71. El Mercado

78. Mérito

96. Costanera 700



Central del chef Virgilio Martínez en el primer lugar del ranking Latin America's 50 Best Restaurants. | Fuente: Latin America's 50 Best Restaurants

La cocina peruana destaca

Otros restaurantes peruanos que son parte de la lista del Latin America's 50 Best Restaurants son La Mar en el puesto 13; Osso, en el 20; Rafael en el 24; Isolina en el 39; y Fiesta en el 46. Y ya dentro de los 100 mejores restaurantes, en una nómina más extensa, resaltan La picantería en la ubicación 52; Kjolle, en la 56; Mayta, en la 61; Mil, en la 69; Cosme, en la 71; El Mercado, en la 71; Mérito, en la 78; y Costanera 700, en la 96.

Asimismo, se recordaron todos aquellos establecimientos que habían figurado en el escalafón en años anteriores y que, a causa del embate de la pandemia, cerraron, como el Proper y Tarquino de Argentina, el Osaka de Chile, el Amaz y Malabar de Perú, el Villanos en Bermudas de Colombia, el Olympe, el Epice y el Romanso do bosque de Brasil, entre otros.

La ceremonia de los "50 Best" se desarrolló de forma simultánea en una serie de eventos celebrados de forma presencial en siete ciudades clave de la región, entre ellas Lima, en donde se retransmitió un vídeo en vivo para anunciar a los ganadores.

A raíz de la pandemia de la COVID-19, el evento tomó este año un giro para reconocer el "amplio y diverso" panorama gastronómico de Latinoamérica y eligió a los 100 mejores restaurantes con base a los votos acumulados en las ocho ediciones anteriores del escalafón, desde que iniciaron los premios en 2013.

Los organizadores optaron por este cambio porque no vieron viable garantizar "una clasificación justa" este año, según explicó a EFE el director de contenido de "50 Best", William Drew. "Estamos tratando de equilibrar el pasado y el futuro en esta edición en reconocimiento al momento desafiante que ha vivido el sector de la restauración, pero también para promoverlo en el futuro", sostuvo el editor.

(Con información de EFE).

